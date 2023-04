Umrl je kitarist legendarne skupine ABBA

"Z nepopisno žalostjo sporočamo, da je naš ljubljeni Lasse zaspal. Pred kratkim je zbolel za rakom in umrl na veliki petek zgodaj zjutraj, obkrožen z najdražjimi. Bil si neverjeten glasbenik in skromen kot redkokdo, predvsem pa si bil čudovit mož, oče, brat, stric in dedek. Prijazen, varen, skrben, ljubeč in še veliko več, česar se ne da opisati z besedami," so na njegovem profilu na Facebooku zapisali člani njegove družine.

Dodali so: "Bil si središče naših življenj in ne moremo verjeti, da moramo zdaj živeti brez tebe. Zelo te imamo radi in pogrešamo te. Lena, Ludvig in Andreas"

"Zelo ga bomo pogrešali"

Na novico o njegovi smrti so se za CNN odzvali tudi člani skupine ABBA, ki so dejali, da je bil Lasse dober prijatelj, zabaven človek in odličen kitarist. "Pomen njegovega dela je bil ogromen. Žalujemo za njegovo tragično in prezgodnjo smrtjo in se spominjamo prijaznih besed, smisla za humor, nasmejanega obraza in glasbene briljantnosti človeka, ki je imel v zgodbi skupine ABBA zelo pomembno vlogo. Zelo ga bomo pogrešali in nikoli ne bo pozabljen," so dejali.

Na spletni strani skupine ABBA, katere člani so bili Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson in Anni-Frid (Frida) Lyngstad, je zapisano, da je bil Wellander s skupino na turnejah v letih 1975, 1977, 1979 in 1980. Ko se je skupina leta 1982 razšla, je še naprej sodeloval z Bennyjem in Bjornom.

Sodeloval je tudi z drugimi skupinami, kot so Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band in Stockholm All Stars. Samostojno je izdal sedem studijskih albumov, od katerih sta se dva uvrstila na lestvico top 40 albumov. Leta 2005 je prejel spominsko nagrado Albina Hagstroma, ki jo podeljuje Kraljeva švedska glasbena akademija, 13 let pozneje pa je za svoje delo prejel prestižno nagrado Švedske glasbene zveze Studioräven Award.

Člani skupine ABBA (od leve proti desni): Benny Andersson, Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Agnetha Faltskog in Bjorn Ulvaeus. Foto: Guliverimage

