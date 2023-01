Umrl je eden najpomembnejših kitaristov vseh časov

"V imenu njegove družine vam z globoko žalostjo sporočamo novico o smrti Jeffa Becka," je zapisano na Beckovem uradnem profilu na Twitterju, "potem ko je nenadoma zbolel za bakterijskim meningitisom, je v torek tiho zaspal."

Beck, eden najboljših in najslavnejših kitaristov vseh časov, je zaslovel kot član skupine Yardbirds, v kateri je nadomestil Erica Claptona, zatem pa je ustanovil lastno skupino The Jeff Beck Group, v kateri je bil pevec Rod Stewart, na ritem kitari pa je igral Ronnie Wood, poznejši član Rolling Stones.

Beckov slog je na novo definiral kitarsko glasbo 60. let prejšnjega stoletja, ob tem poudarja BBC, in močno vplival na heavy metal, jazz rock in punk.

"Igram tako, kot igram, ker s tem dosežem najbolj nore mogoče zvoke. V tem je smisel, kajne? Ni mi mar za pravila, in če jih v vsaki pesmi ne prekršim vsaj deset, sem nekaj storil narobe," je Beck izjavil leta 2009, ko so ga že drugič sprejeli v dvorano slavnih rock'n'rolla - prvič so ga vanjo uvrstili leta 1992 kot člana Yardbirds.

"Jeff Beck je bil z drugega planeta," je ob slovesu od kolega na Instagramu zapisal Rod Stewart, "bil je eden redkih kitaristov, ki me je med nastopom dejansko poslušal in se odzival. Jeff, bil si največji."

Oglasil se je tudi Johnny Depp, ki je bil lani z Beckom na koncertni turneji in med drugim nastopil tudi v neposredni bližini Slovenije, v Pordenoneju.

"Jeffovo izjemno mojstrstvo in strast do kitare sta nas vse navdihovala," je Depp sporočil skupaj s kolegi iz skupine Hollywood Vampires Aliceom Cooperjem, Joejem Perryjem in Tommyjem Henriksenom, "bil je resnični inovator in njegova zapuščina bo živela naprej skozi njegovo glasbo."

Kitarist skupine Led Zeppelin Jimmy Page je glasbenega kolega označil za "šeststrunskega bojevnika" in dodal, da je bila njegova glasbena domišljija neomejena. Pevec skupine Rolling Stones Mick Jagger je Becka oklical za "enega najboljših kitaristov na svetu", kitarist skupine Queen Brian May pa za "absolutni vrhunec igranja na kitaro".