Umrl Ennio Morricone, velikan filmske glasbe

V noči na ponedeljek je v eni od bolnišnic v Rimu umrl skladatelj Ennio Morricone, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V bolnišnico so ga sprejeli po padcu, pri katerem si je zlomil stegnenico.

Morricone se je podpisal pod več kot 500 partitur za film in televizijo. Glasba, ki jo je napisal za kultni vestern Dober, grd, hudoben (The Good, The Bad and The Ugly) režiserja Sergia Leoneja iz leta 1966, velja za eno najvplivnejših filmskih glasbenih oprem vseh časov.

Najstarejši dobitnik tekmovalnega oskarja

Leta 2016 je (končno) dobil tudi tekmovalnega oskarja. Foto: Reuters Skladatelj je za svoje delo prejel vrsto nagrad. Leta 2007 so mu podelili častnega oskarja, po petih neuspešnih nominacijah pa mu je uspelo še leta 2016, ko prejel tudi tekmovalnega oskarja za glasbo, ki jo je napisal za film Podlih osem (The Hateful Eight) režiserja Quentina Tarantina. S tem je postal najstarejši dobitnik tekmovalnega oskarja v zgodovini te podelitve.

Ob filmski glasbi je Morricone ustvaril še več kot sto orkestrskih, vokalno-instrumentalnih in komornih del, kot navdih pa ga navaja vrsta svetovno znanih glasbenikov, kot so skupine Dire Straits, Muse, Metallica in Radiohead.