Umrl eden od ustanovnih članov skupine Bon Jovi

Pri 70 letih je umrl Alec John Such, basist in ustanovni član skupine Bon Jovi, ki jo je zapustil leta 1994.

"Strti smo ob novici, da je umrl naš ljubi prijatelj Alec John Such," je prek družbenih omrežij sporočil Jon Bon Jovi, frontman skupine Bon Jovi, "bil je original, kot ustanovni član skupine Bon Jovi pa je bil zaslužen za njeno oblikovanje."

Such je v skupino pripeljal bobnarja Tica Torresa in kitarista Richieja Samboro, je pojasnil Bon Jovi in dodal: "Vedno je bil divji in poln življenja. Ob teh spominih imam nasmešek na obrazu in solze v očeh. Pogrešali ga bomo."

Skupino Bon Jovi je Such zapustil leta 1994, takrat je kot razlog navedel izgorelost. S kolegi iz skupine se je ponovno srečal, ko so jih leta 2018 uvrstili v dvorano slavnih rock'n'rolla.