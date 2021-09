Umrl član legendarne skupine Status Quo

Alan Lancaster, ki je s pevcem Francisom Rossijem v 60. letih ustanovil skupino The Scorpions, iz katere se je nato razvila legendarna Status Quo, je umrl na svojem domu v Sydneyju, poroča BBC. Lancaster je v Avstraliji živel vse od leta 1986, potem ko se je zaljubil in poročil z Avstralko.

Foto: Guliverimage/Imago Sports

"Alan je bil bistven člen zvoka in neznanskega uspeha skupine Status Quo v 60. in 70. letih," je po poročanju BBC ob novici o Lancasterjevi smrti dejal glavni pevec skupine Francis Rossi.

Status Quo so se na vrh britanskih lestvic uvrstili s kar štirimi albumi, nanizali so vrsto zimzelenih uspešnic, s svojo najbolj znano skladbo Rockin' All Over The World so nastopili tudi na slovitem humanitarnem koncertu Live Aid leta 1985.

Skupina se je v izvirni zasedbi znova zbrala v letih 2013 in 2014 ter odigrala še eno koncertno turnejo.

