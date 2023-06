Ukulela – že poznaš HIT tega poletja?

Oglasno sporočilo

Ukulela – instrument, ki s svojo prikupnostjo, preprostostjo igranja in lahko prenosljivostjo osvaja slovenska srca. Še posebej v poletnih časih. V tem članku boš izvedel, zakaj je ta prikupen instrument v zadnjih letih postal tako priljubljen po vsem svetu in kako izbereš najboljšega zase.

Foto: Music Max

Poletje je čudovit čas, ki ga lahko še dodatno popestrita prijetna glasba in zabava. Ukulela je odličen sopotnik, saj zagotavlja oboje. Da pa boš s svojo ukulelo lahko uresničil vse to in še več, je pred tabo preprost vodnik, ki sem ga spisal z namenom, da bo s tem prikupnim glasbilom tvoje poletje naravnost bombastično!

Še preden pa se to zgodi, morava ugotoviti, ali je ukulela res zate.

Pozdravljen,

moje ime je Nejc in sem prodajni svetovalec v trgovinah Music Max.

Največkrat me najdeš v naši poslovalnici v Ljubljani, naše trgovine pa so ti na voljo tako v Celju kot tudi v Mariboru in Zagrebu.

Že več kot 12 let tudi sam brenkam na ukulelo in njen uspeh spremljam že od vsega začetka, hkrati pa imam to čast, da skoraj vsakodnevno v naši trgovini z novo ukulelo opremimo zadovoljnega glasbenika.

Ja – ukulela je daleč najbolj prodajan artikel v naših glasbenih trgovinah.

Da pa boš lahko tudi ti čim prej eden izmed novih navdušencev nad tem prikupnim, praktičnim in zabavnim instrumentom, bova razjasnila nekaj osnov in prednosti, ki ti jih prinese na tvojih dogodivščinah. Velja?

Super! Pa začniva …

Ali je potrebno kakšno predznanje, da lahko igraš ukulelo?

Sploh ne!

Tudi če še nikoli nisi igral nobenega inštrumenta, ti bo ukulela pisana na kožo.

Z enim prstom lahko primeš kar tri različne akorde, zabrenkaš in zapoješ ter uživaš na polno. Če se malenkost poglobiš, pa lahko iz njega izvabiš še veliko več!

Foto: Music Max

Vse mogoče akorde z lahkoto najdeš na spletu in prijemi so zapisani tako, da jih še otroci z lahkoto preberejo in primejo.

Zaradi majhnosti inštrumenta so razdalje med polji na vratu, kjer pritisneš struno in tako dobiš različne tone, tako kratke, da ni za noben akord potrebnih "prstnih akrobacij". Strune so najlonske oziroma po domače plastične in tako tudi tvoje prstne blazinice ne bodo trpele.

Začetki igranja na ukulelo so zelo preprosti in zabavni, a preden zabrenkaš svoje prve akorde, je pomembno, da je ta tvoja lepotica uglašena.

Preden se lotiva te točke, pa morava ugotoviti, kako izbereš ukulelo zase …

Med katerimi ukulelami lahko izbiraš?

Meni je še posebej všeč to, da ti za dobro ukulelo ni treba zapraviti 500 evrov ali več. Že za dosti manj denarja namreč dobiš bombastičen inštument! Tvoj izbor pa je seveda odvisen predvsem od velikosti ukulele, ki ti bo najbolj ustrezala. Pri ukulelah znamke Flight se najdejo odlični instrumenti za začetnike in profesionalce v vseh štirih glavnih velikostih (glej fotografijo):

Foto: Music Max

Če še nikoli nisi igral nobenega inštrumenta, je za začetek odlična izbira ukulela soprano, ki je najbolj klasična in tudi najbolj priljubljena.

S samo 53 centimetri od glave do repa je ukulela soprano najmanjša (ker je najmanjša, je tudi najbolj prenosljiva) članica družine ukulel. V havajski domovini jih pogosto imenujejo kot standardne, klasični zvok te ukulele pa takoj asociira na havajski raj, zaradi česar so najbolj priljubljene med začetniki.

Namig: če se najdeš v tem prvem opisu, je zate kot nalašč Flight NUS 310, ki je naša najbolje prodajana ukulela. Gre za najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, ob nakupu pa ti podarimo še torbo zanjo!

Če imaš občutek, da so tvoje roke nekoliko prevelike za soprano, je zate kot nalašč ukulela concert.

Morda je le deset odstotkov večja od sopranske, vendar je koncertna ukulela glasnejša, toplejša in nanjo je zagotovo lažje igrati, če imaš večje roke. Poleg tega ima tudi malo daljši vrat, zato ti omogoča, da koncertna ukulela doseže višje tone kot sopranska. Čudno, vem!

Kot pri soprankah, imamo tudi zate odlično koncertno ukulelo Flight NUC 310. Gre namreč za popolnoma enako izdelavo kot pri NUS 310, vendar v malenkost večji različici in seveda ti tudi pri nakupu te podarimo torbo zanjo.

Super, kajne?

Če si za svojo novo ljubljenko pripravljena odšteti še kaj več, ti lahko priporočam odlično Flight DUC 525 CEQ, ki je izdelana iz odličnega, izbranega lesa, prednost te pa je tudi, da jo lahko priklopiš na ozvočenje, pa še uglaševalec že ima. Skupaj s torbo, ki jo dobiš ob nakupu, je to vse, kar potrebuješ za maksimalen užitek!

Kako pravilno držati ukulelo?

Foto: Music Max

To je zelo odvisno od velikosti ukulele, ali jo igraš stoje ali sede, ali si fant ali dekle, ali pa če uporabljaš pas.

Da povzamem:

Če sediš, poskusi uravnotežiti ukulelo med nogami ali na enem od stegen. V resnici nekateri največji igralci ukulel vseh časov (Roy Smeck, Jake Shimabukuro, člani Ukulele Orchestra iz Velike Britanije) te med igranjem držijo na stegnu. Če ukulele igraš na ta način, je pozitivna stvar v tem, da zmanjšaš stik ukulele s telesom. Prosim, upri se želji, da bi objel svojo ukulelo (ne glede na to, kako zelo jo imaš rad).

Vem, težko je! A če jo držiš močno ob sebi, boš ustavil vibracijo lesa, kar bo "zamrznilo" zvok.

Včasih ne boš imel druge izbire, kot da igraš stoje ...

Če stojiš, drži ukulelo na dveh točkah: prva točka je med podlaktjo roke, s katero brenkaš, in telesom.

Druga točka je tvoja roka, s katero ustvarjaš akorde. Prepričaj se, da ti ukulela ne zdrsne prepogosto, in vse bo super.

Morda bo potrebno malo prakse, vendar se izplača.

Čeprav ga osebno sam skoraj nikoli ne uporabljam, obstajajo jasne prednosti uporabe pasu pri stanju.

Če uporabiš pas, se lahko tudi vrtiš in celo zaplešeš, kot to stori znana ljubka virtuozinja Taimane Gardner.

Foto: Music Max

Lahko tudi preprosto vzameš vezalko, ki jo navežeš okoli trupa na eni strani in okoli vratu na drugi strani, in slediš svojim sanjam!

Če se odločiš, da želiš preizkusiti igranje ukulele s pasom, ti lahko priporočam ERNIE BALL 4224 pas za ukulele saj ne stane skoraj nič in popolnoma zadovolji željo po igranju stoje.

Pa sva skoraj že pri koncu, a ne smeva pozabiti, da je treba ukulelo pred začetkom igranja seveda uglasiti ...

Kako uglasim ukulelo?

Foto: Music Max

Najbolj priljubljena in "standardna" uglasitev sopranskih in koncertnih ukulel je gCEA.

To pomeni, da če strune na ukuleli razdeliš na številke, pri čemer je:

- prva struna tista, ki ti je najbližje, ko pogledaš na ukulelo iz svojega igralnega položaja navzdol, to uglasiš na G (pri tej struni bodi pozoren, saj je uglašena najvišje na ukuleli).

- Njena sosednja druga struna bo C,

- tretja struna bo E,

- najbolj oddaljena iz tvojega zornega kota, četrta struna, bo uglašena na ton A.

Seveda si pri tem najlažje pomagaš s kompaktnim uglaševalcem, ki sploh ne stane veliko. Sam uporabljam naš najbolj prodajani clip uglaševalec Flight FTC-77. Tega čisto enostavno pritrdiš na glavo ukulele, vklopiš, zabrenkaš struno, ki bi jo rad uglasil, in uglaševalec ti bo na podlagi zaznavanja vibracij strune najbolj zanesljivo in točno pomagal pri uglasitvi posamezne strune. Uporaben je za vse inštrumente s strunami, tako kompakten, da ga med igranjem lahko kar pustiš pritrjenega na inštrumentu, in ne stane niti deset evrov. Ko zabrenkaš struno, bodi pozoren, da ta zazveni. Uglaševalec bo prepoznal ton in ti pokazal, ali je struna prenizko ali previsoko uglašena, tako navijalec, v katerega je vpeta struna na ukuleli, zavrtiš tako, da se struna napne in zviša ton ali pa spusti in zniža ton. Na začetku bo potrebnega malo potrpljenja, a hitro se boš navadil in nato te čaka obilo užitkov.

Tako!

Prebila sva se skozi vse osnove in verjamem, da si spoznal ogromno prednosti in dobrih lastnosti tega prikupnega inštrumenta, ki je obnorel ves svet. A to še ni vse. Svet ukulel nima meja in tik pred zaključkom najinega popotovanja skozi vodnik do bombastičnega poletja s prikupnim instrumentom, ki sliši na ime ukulela (svojo lahko tudi ljubkovalno poimenuješ), bi ti rad na hitro še predstavil nekaj uporabnih produktov, ki celotno izkušnjo še dodatno popestrijo, čeprav včasih na njih pozabimo.

Pribor za ukulele, na katerega pogosto pozabimo

Foto: Music Max

Če si tako kot jaz in bi rad doma imel svojo ukulelo vedno pripravljeno na akcijo, potem je stojalo zanj kot nalašč zate. Naš OSS GS5000 WIRE FOLK STAND je ustvarjen za to, da bo tvoja ukulela prijetno počivala na vidnem mestu, v roke pa jo boš lahko prijel takoj, ko se ti bo "zaigralo".

Čeprav ti v naši trgovini ob nakupu večine ukulel podarimo še torbo, ki je izredno kakovostna in nepremočljiva, si marsikdo za svojo ljubljenko želi "neprebojno" zaščito. V ta namen imamo izbor izredno kakovostnih trdih kovčkov: OSS GCU4003 za sopranke in OSS GCU4004 za ukulele concerto.

Tradicionalno se sicer ukulele igra s prsti, a marsikomu je všeč tudi igranje s trzalico, ki pa je za ukulelo prav posebna, narejena iz filca in izvabi iz instrumenta prav čarobne zvoke. Če želiš izkušnjo brenkanja popestriti, definitivno priporočam OSS UPK300 FELT UKULELE PICKS 3 PK.

Kot za kitare obstajajo tudi prikupni kapodastri za ukulele, njihov namen pa je, da zvišaš lego pesmi, ne da bi bilo treba odkrivati nove akorde. Tako brez težav prepevaš svoje najljubše skladbe v tonaliteti, ki ti najbolj ugaja. KYSER KULEA CAPODASTER UKULELE HAWAIIAN je za ta namen odličen!

Vsak mojster, izdelovalec ukulel bo rekel, da je les živa stvar in ima popolnoma prav! Tako na les kot na celotno ukulelo, ki je izdelana iz lesa, vplivajo hitre toplotne spremembe, največji sovražnik pa je pomanjkanje vlage, ki lahko instrument izsuši do te mere, da ga uniči … Brez strahu, pomanjkanje vlage pri nas najbolj občutimo v zimskem času, da pa bo tvoja ukulela vedno sveža in pravilno vzdrževana, bo poskrbel OSS GA250 VLAŽILEC ZA UKULELE, ki ga priporočamo ob vsakem nakupu ukulela.

Odlično!

Prebila sva se do konca tega prikupnega vodnika. Upam, da si pridobil veliko koristnih informacij in da zaključiva v stilu lepih sončnih dni, ki so pred nami, manjka le še zaključna misel ...

Ukulela je odličen sopotnik tega poletja

Foto: Music Max

Zaradi svoje prikupne velikosti, praktičnosti ter čudovitih zvokov lahko tudi tebi to poletje pričara rajske Havaje na vsakem koraku. Na plaži, v naravi ali kampu je nepogrešljiva sestavina za obilo intimnih užitkov, zabavo cele druščine ali očaranje boljše polovice.

AKCIJA!

Ker te posebne priložnosti ne smeš zamuditi, sem na kupu zbral odlične izbire zate:

Flight NUS 310 - https://musicmax.si/p11019sl/

Flight NUC 310 - https://musicmax.si/p11018sl/

Flight DUC 525 CEQ - https://musicmax.si/p10943sl/

Aja! Skoraj bi pozabil, da je znamka Flight, ki je trenutno v samem vrhu zaželenosti ukulel, slovenska znamka!

Če pa si želiš kakšno posebno ukulelo, je v naši ponudbi zate več kot 80 različnih. Vse najdeš na naši spletni strani, najbolje pa je, da nas obiščeš v eni od naših poslovalnic, kjer ti bomo z veseljem pomagali izbrati najboljšo zate.

Naj bo tudi tvoje poletje polno užitkov in dobre glasbe ob brenkanju na tvojo novo ukulelo, se vidimo!

Nejc Grahek, prodajni svetovalec v trgovinah Music Max

P.S. Aha, skoraj bi pozabil …

Pri našem direktorju Bogdanu sem ti izboril še 10 % popusta na vse izdelke, omenjene v članku!

Vse, kar moraš narediti, je, da po prihodu v eno izmed naših trgovin rečeš, da si prebral oziroma prebrala ta članek, na spletu pa lahko uporabiš kodo – UKE10.

Jaz ali eden od kolegov pa ti bomo z veseljem svetovali in pomagali pri tem, da bo to poletje nepozabno in polno dobre glasbe.

Se vidimo!

