Hrvaški mediji poročajo, da je Krunoslav Kićo Slabinac v zadnjih mesecih v zagrebškem kliničnem centru prestal več operativnih posegov. Kljub temu, da so bile operacije uspešne, pa njegovo okrevanje ni potekalo po pričakovanjih.

Kićo Slabinac je bil rojen leta 1944 v Osjeku, njegova glasbena kariera pa je trajala več kot 40 let.

Skladba Zbog jedne divje crne žene je ena največjih uspešnic Krunoslava Kiće Slabinca:

Z glasbo se je začel ukvarjati že v osnovni šoli. Ni samo prepeval, igral je tudi tamburico in igral v otroškem gledališču. V 50. letih prejšnjega stoletja je odkril Elvisa Presleya in takrat tamburico zamenjal za kitaro.

V začetku 60. let je s prijatelji ustanovil skupino Tornado, pozneje pa jzasnoval še glasbeni zasedbi Kon Tiki in Danimiti. S slednjimi je preigraval rock 'n' roll in zmagoval na glasbenih tekmovanjih v Zagrebu in Beogradu. Ko je zaradi služenja vojaškega roka skupino zapustil, ga je na čelu skupine nadomestil Dado Topić.

Ko je slekel vojaško suknjo, se je Slabinac lotil samostojne glasbene poti in se preselil v Zagreb. Tam je veliko nastopal, večinoma pa preigraval stare uspešnice drugih avtorjev.

Pomemben mejnik v njegovem življenu predstavlja srečanje s skladateljem Nikico Kalogjerom, ki je zanj napisal skladbo, s katero je Slabinac leta 1969 nastopil na Splitskem festivalu. Kmalu zatem je izdal svojo prvo ploščo z naslovom Plavuša (Svetlolaska), s katero je na Balkanu doživel velik uspeh. Postal je eden izmed najbolj priljubljenih izvajalcev na območju nekdanje Jugoslavije. Veliko je nastopal, skladbe kot to "Plavuša", "Pokloni mi jedan dan", "Zbog jedne divne crne žene" in "Tri slatke riječi" pa so prerasle v zimzelene uspešnice.

Nekaj let je živel tudi v ZDA, po vrnitvi na Hrvaško pa je opustil zabavno glasbo in se vrnil k svoji tamburici in narodni glasbi.

V svoji več kot štiri desetletja trajajoči glasbeni karieri je Slabinac sodeloval s številnimi avtorji, med drugim tudi Đorđem Novkovićem in Arsenom Dedićem, in ustvaril številne melodije, ki so še danes uspešnice in železni repertuar zabav in veselic.