Slovensko-hrvaški duet dobil prestižno glasbeno nagrado

Nina Korošak Serčič in Sara Ester Gredelj, ki ustvarjata in nastopata kot dvojec freekind., sta dobitnici evropske glasbene nagrade Music Moves Europe. Ta v ospredje postavlja vzhajajoče mlade glasbenike, ki postavljajo trende in so evropski zvok sedanjosti in prihodnosti.

V četrtek so v Groningenu na Nizozemskem podelili prestižne evropske glasbene nagrade Music Moves Europe Awards (MME). Med nagrajenci večera je bil tudi dvojec freekind., ki ga sestavljata Sara Ester Gredelj in Nina Korošak Serčič.

Za nagrade Music Moves Europe Awards 2024 je bilo nominiranih 15 izstopajočih evropskih glasbenih ustvarjalcev, le peterica pa se je okitila z nagradami. Prestižno veliko nagrado žirije (Grand Jury Prize) in nagrado po glasovih občinstva (MME Public Choice Award) je prejela Francozinja Zaho de Sagazan, med ostalimi prejemniki nagrad pa so bili ob slovensko-hrvaškem dvojcu freekind. še Bulgarian Cartrader iz Bolgarije, Giift iz Danske, yunè pinku iz Irske in Ralphie Choo iz Španije.

Foto: Niels Knelis

"Njuna glasba je kot ogromen objem"

V utemeljitvi nagrade je strokovna žirija o dvojcu freekind. povedala: "Pri freekind. obožujemo vse. Njuna glasba je kot ogromen objem. Tako sanjav."

Glasbenici pa sta ob prejemu nagrade dejali: "Veseli naju, da sva z glasbo, ki deli sporočilo upanja in optimizma, prejeli priznanje s strani glasbene stroke. Upava, da ta nagrada pomeni, da v današnjem svetu vedno več ljudi razmišlja na enak način in nama odpira vrata do podobno mislečih."

Med preteklimi nagrajenci več zvenečih imen

Nagrada Music Moves Europe Awards (MME Awards) je letna nagrada Evropske unije, ki spodbuja še neuveljavljene umetnike, da ohranjajo in predstavljajo evropsko glasbo. MME Awards so zasnovane za pospeševanje mednarodnih karier evropskih umetnikov v vzponu. Med preteklimi zmagovalci so tudi Stromae, Rosalía, Dua Lipa in Hozier.

Dvojec freekind. je v zadnjih letih postal ena najsvetlejših zvezd na evropskem glasbenem nebu. Samo v lanskem letu sta po Evropi odigrali več kot 40 koncertov, kot avtorici in producentki sta pustili svoj pečat na kar petih skladbah solo albuma enega najbolj prepoznavnih članov skupine BTS, Kim Tae-hyunga, in tako bili tudi del Billboardove lestvice, njun album Since Always And Forever pa se je znašel tudi v letnem pregledu kultne ameriške radijske postaje KEXP.

