Slovenska učiteljica kot didžejka navdušila v klubu na Tajskem #foto

"Slovenijo in sebe sem predstavila v najboljši mogoči luči, dobila kup pohval in nove ponudbe za nastope na odmevnih festivalih, kar je želja vsakega didžeja," je povedala didžejka Xenia. Foto: Tibor Golob

Ksenija Filipič, ki sicer prihaja iz Logarovcev v Prlekiji in živi v Ljubljani, je namreč nastopila v tajskem glavnem mestu Bangkoku. Nastopila je v bangkoškem klubu Spaceplus, ki sprejme več tisoč ljudi in velja za vodilni nočni klub na Tajskem.

"Že kot majhno dekle iz majhne prleške vasi sem imela vedno nenavadne ambicije in se preizkušala na različnih področjih. Čutila sem, da bom enkrat stala na velikih odrih, čeprav si niti v sanjah nisem predstavljala, da bom nastopila na tako velikem odru, kot je bil pred dnevi v Bangkoku, v klubu Spaceplus, ki sprejme več tisoč ljudi. Imela sem priložnost nastopiti v sklopu Luna Festivala, katerega predstavniki so me opazili letošnje poletje med mojim nastopom v klubu Noa v slavnih Zrčah ter me takoj povabili k sodelovanju," je povedala didžejka Xenia.

"Že kot majhno dekle iz majhne prleške vasi sem imela vedno nenavadne ambicije in se preizkušala na različnih področjih. Čutila sem, da bom enkrat stala na velikih odrih," je povedala DJ Xenia. Foto: osebni arhiv

Po večmesečnih pripravah se je v Azijo odpravila na svoj največji nastop

Kot je dodala, se je po večmesečnih pripravah podala na svoj največji nastop do zdaj, prvič pa je obiskala tudi Azijo in se prvič preizkusila tudi v vrtenju techna. Ob tem se je znašla v popolnoma novi vlogi, saj so v Aziji kulturne razlike v primerjavi z Evropo precej velike. "A kar je najpomembnejše, Slovenijo in sebe sem predstavila v najboljši mogoči luči, dobila kup pohval in nove ponudbe za nastope na odmevnih festivalih, kar je želja vsakega didžeja," je ob tem povedala Filipičeva.

Slovenska didžejka je bila med drugim povabljena na znane glasbene festivale ter v klube, kjer je imela čast sodelovati s svetovno priznanimi didžeji, kot so Bob Sinclair, David Peen, The Cube Guys in Fedde La Grand. V naslednjem letu pa jo čaka še kar nekaj odmevnih nastopov na svetovno znanih odrih. "Kje? Naj za zdaj ostane še skrivnost, a obljubim, da pripravljam res velike stvari," je še povedala Xenia.

Festival Luna Foto: Spaceplus

Poleg didžejevstva še vedno poučuje

Ksenija še vedno hodi v redno službo, saj še vedno opravlja svoje primarno delo osnovnošolske učiteljice, celo leto pa je dejavna tudi kot didžejka. Didžeji namreč ne delajo le poleti, ko je največ zabav in dogodkov, saj zanje ni odmora niti pozimi. V zimskih mesecih Ksenija nastopa na smučiščih, kjer bo kot glasbena gostja sodelovala na Ski openinih na Kopah, v avstrijskem Matreiu in v italijanskih Dolomitih ter na Kronplatzu.

Novembra je izdala tudi svojo prvo avtorsko pesem. Foto: Spaceplus

Izdala tudi prvo avtorsko pesem

Pri založbi Shiny Records je nedavno izdala svojo prvo avtorsko pesem z naslovom I like it, ki opisuje njeno življenjsko zgodbo, vse od njene želje postati didžejka pa do nastopa na velikem odru. "Sicer v zelo olepšani obliki, ker vsi vemo, da brez truda in odrekanja ni zgodbe o uspehu," je še povedala Ksenija. Za novo pesem je izdala tudi videospot, ki si ga lahko ogledate spodaj.

