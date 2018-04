Se še spomnite Line Kuduzović? Preverite, kaj počne danes. #video

Lina Kuduzović je bila, ko je Slovenijo očarala s svojim glasom in otroško prikupnostjo, stara komaj sedem let. Od takrat se je spremenilo marsikaj. Med drugim se je z družino preselila v Švico, nastopila na kar nekaj tujih pevskih šovih, trenutno pa glasbo zaradi šole postavlja na stranski tir.

Lina je bila stara komaj sedem let, ko je zaslovela. Foto: Mediaspeed

V preteklih letih je bila danes 15-letna Lina Kuduzović glasbeno zelo aktivna. Potem ko je zmagala na slovenskem pevskem šovu in se je z družino preselila v Švico, nadaljevala glasbeno udejstvovanje.

Leta 2015 je tekmovala v šovu Die Grossten Schweizer Talente, kjer se je uvrstila v finale, a ji je zmaga spolzela iz rok. Istega leta je Slovenijo zastopala tudi na otroški Evroviziji, kjer je osvojila tretje mesto. Prav takrat so jo vabili tudi na nemški The Voice Kids, a se povabilu prav zaradi Evrovizije ni mogla odzvati. "Človek pač ne more sedeti na dveh stolčkih hkrati, tako da sem morala povabilo takrat zavrniti. Sem pa potem imela priložnost v sezoni 2016/2017 nastopiti v tem priljubljenem nemškem šovu. Tudi tukaj se mi je uspelo uvrstiti v finale," je povedala Lina.

Lina trenutno vso svojo pozornost namenja šoli in čeprav je glasba za zdaj na stranskem tiru, ima glasbene načrte za prihodnost. Foto: Facebook A od vseh velikih odrov se ji je najbolj vtisnil v spomin prav nastop na otroški Evroviziji. Ne le zaradi tega, ker je na tekmovanju odlično zastopala Slovenijo in osvojila tretje mesto, temveč tudi zato, ker je bil to daleč največji oder, na katerem je stala, pojasnjuje.

Za zdaj se pevskih šovov nima več namena udeleževati, kajti na prvem mestu je šola, ki ji te dni jemlje veliko časa. "Vse, kar trenutno počnem, je, da pišem pesmi, ki si jih želim enkrat v prihodnosti posneti in predstaviti javnosti. Zavedam se, da to ne bo tako hitro, ker tukaj v Švici nimam nobenega producenta, s katerim bi lahko delala. A se ne obremenjujem, ker se zavedam, da sem še mlada in da imam dovolj časa. Za zdaj imam tudi še vedno precej otroški glas … Skratka, nikamor se mi ne mudi," je še pojasnila.

Linin finalni nastop na pevskem šovu The Voice Kids:

Linin finalni nastop nastop na pevskem šovu Die Grossten Schweizer Talente:

