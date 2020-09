Resnica o glasbilih za predšolske otroke ...

Oglasno sporočilo

Za laike je to na videz lahka odločitev, a kot starš imaš v glavi več stvari:

– Ali bo učenje instrumenta mojemu otroku všeč?

– Ali lahko pri teh letih zadevo sploh obvlada?

– Ali je sploh pametno (ob vseh preostalih obveznostih) mu na ramena naprtiti še to?

– Kje sploh dobiti primeren instrument? (Da – marsikater namreč NI primeren za predšolske otroke.)

Če sem zadel in zgornja vprašanja mučijo tudi tebe, dragi starš, ti bo tale članek na pladnju postregel s praktičnimi odgovori …

Mimogrede. Če si starš starejšega otroka, ki gre v glasbeno šolo, pa ti bo prav prišel ekskluzivni katalog za glasbene šole. Najdeš ga tukaj.

Preden nadaljujeva, se mi zdi prav, da se ti na hitro predstavim.

Moje ime je Nejc in že 12 let sem del ekipe trgovine z glasbili Music Max, prav tako pa že praktično celo svoje življenje proučujem glasbila.

A glavni razlog, da ti tale članek pišem jaz, je ta, da sem tudi sam oče nadobudnega otroka in sem se s podobnimi vprašanji ukvarjal tudi sam.

Ravno zato ti lahko tako iz strokovne kot iz starševske strani podam svoje mnenje o glasbilih za predšolske otroke.

Da ne bova izgubljala časa, predlagam, da se najprej dotakneva kar tistega najpomembnejšega vprašanja.

Ali je pametno, da predšolski otroci igrajo glasbila?

Mnenja staršev so seveda deljena in to je popolnoma normalno. Sam sem bil sprva v podobnem položaju pri svojih otrocih, saj si vsak želi za svojega otroka najboljše …

Po pogovoru s svojimi glasbenimi kolegi, ki so mi pripovedovali, da so njihovi otroci, ki se učijo instrumenta, pokazali tako veselje in lep odnos do samega instrumenta kot tudi do razumevanja glasbe in da v šoli brez težav dosegajo dobre rezultate, sem se seveda odločil, da želim omogočiti to tudi svojim otrokom.

Ampak!

Ker sem pristaš strokovnosti, sem se tako po odgovore na svoja vprašanja zapodil tudi v strokovno literaturo in našel veliko dobrih lastnosti, ki jih lahko otrok ponotranji z igranjem instrumenta. Tako sem zate v tem članku zbral sedem lastnosti, za katere verjamem, da te lahko prepričajo v to, da tudi ti svojemu otroku omogočiš nekaj tako lepega, kot je njegov lasten instrument.

Sedem dobrih lastnosti, ki jih otroci usvojijo z igranjem instrumenta

Na tej točki je treba najprej poudariti, da je otrok na prvem mestu. Vsaka nova izkušnja, ki jo omogočimo otroku, je priložnost za njegovo rast in razvoj. Otroštvo je obdobje, kjer se gradijo fizične, mentalne in emocionalne osnove, ki bodo otroku nudile podporo v kasnejšem obdobju življenja.

Eno od najlepših daril, ki jih lahko kot starš podariš svojemu otroku, je zagotovo glasba. V ta namen je treba otroka že od zgodnjega otroštva spodbujati k temu, da posluša različne zvrsti glasbe. Pri tem ni nič narobe, če kuhinjski pripomočki postanejo glasbilo, s katerim bo otrok izražal občutke ob poslušanju glasbe. S tem bo otrok razvijal svojo domišljijo in ustvarjalnost. Kasneje pa seveda lahko kuhalnico in lonce zamenjajo bobni ali katerikoli drug instrument, ki bo otroku prirasel k srcu.

O pozitivnem učinku glasbe na razvoj otroka lahko najdemo ogromno dokazov v zgodovini ali pa v sodobnih raziskavah, ki potrjujejo, da glasbene izkušnje, ki jih pridobijo otroci, doprinesejo k celostnemu razvoju osebnosti, ki jim ostane za celo življenje.

Zate sem na enem mestu zbral sedem pozitivnih učinkov igranja instrumenta, ki se mi zdijo izjemni!

Pa kar začniva!

#1 Motorične sposobnosti – Pri igranju instrumenta se z vadbo nenehno izboljšuje koordinacija med očmi in rokami (pri nekaterih instrumentih tudi nogami).

Z raziskavami so dokazali, da otroci z igranjem na instrument krepijo svoje motorične spretnosti na podoben način, kot to počnejo pri različnih športnih dejavnostih.

Seveda pa se skupaj z motoriko razvija tudi ...

#2 Koncentracija – Pri učenju igranja na instrument je potrebna koncentracija, saj se bo otrok moral dalj časa osredotočati na določeno dejavnost. Na ta način bo s pomočjo večje zbranosti uspešno opravljal tudi druge šolske in vsakodnevne naloge.

S tem pa se krepi tudi …

#3 Spomin – Glasba otroke uči učinkovitega ustvarjanja, shranjevanja informacij in pridobivanja spominov, kar je odlična vadba za možgane.

Otrok si bo zapomnil, katere strune ali tipke ustrezajo notam in kako igrati akorde z določenimi položaji rok.

Vse to se mu bo obrestovalo tudi v šoli!

Če povežemo koncentracijo in spomin, ki se nadgrajujeta ob celotnem ustvarjanju, pridemo tudi do naslednje lastnosti, ki je:

#4 Bistrejši um – Glasbene dejavnosti in ustvarjalni proces z instrumentom stimulirajo možgane do izboljšanja možganske strukture s tvorbo novih nevronskih povezav.

Po domače …

Otrok bo začel v danih položajih dosti hitreje razmišljati in bo na ta način ustvarjalno pristopal k izzivom.

#5 Potrpežljivost – Ker sta za usvajanje tehnik igranja potrebna vaja in trud, s tem pride tudi potrpežljivost. Z vadbo in igranjem instrumenta bo tako tvoj otrok pridobil večjo stopnjo potrpežljivosti, ki mu bo v življenju koristila, saj nič ne "pade z neba".

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na to, da se otroci ob igranju instrumenta lahko družijo in ustvarjajo skupaj.

#6 Socialne veščine – Igrati na instrument je odlična solo dejavnost, a hkrati je tudi način, s katerim se otroci lahko družijo, ustvarjajo in na ta način ponotranjijo zdrave družbene odnose in navade!

Na ta način se krepi veselje do igranja in spoštovanje do sovrstnikov, s katerimi bo tvoj otrok ustvarjal.

Lepo, kajne?

Ob že omenjenih dobrih lastnosti, ki jih lahko otrok pridobi z igranjem na instrument ali petjem, pa glasbena dejavnost seveda vpliva tudi na samopodobo otroka in tako se bova v zadnji točki dotaknila še te.

#7 Samozavest – Kadar otroka ob napredku pohvalita starš ali pa učitelj glasbe, bo to zagotovo narisalo nasmešek na njegov obraz.

Največjo samozavest, ki mu bo v življenju prišla še kako prav, pa bo otrok zgradil, ko bo sam z navdušenjem ugotovil, da se njegovo veselje do igranja instrumenta kaže v napredku in neskončnem izražanju skozi glasbo.

Odlično!

Igranje instrumenta je resničen doprinos k razvoju osebnosti.

Ampak – lagal bi, če bi rekel, da daš otroku instrument in je zgodba končana, daleč od tega.

V naslednji točki se bova dotaknila zelo pomembne teme, saj se lahko igranje instrumenta spremeni tudi v nočno moro.

O kakovosti instrumentov za predšolske otroke

Glavna težava, ki se pojavi, je ta, da se starši največkrat zatečejo v trgovine, ki v osnovi niso glasbene trgovine in se občasno na njihovih policah znajdejo "instrumenti" po izredno nizkih cenah.

Logično – so najcenejši in kot starš želiš samo preizkusiti, ali bo glasbilo tvojemu otroku sploh všeč.

Težava je le v tem, da to ni instrument, pač pa igrača in z njo otrok nima dobrih pogojev za učenje in napredovanje, ob čemer lahko hitro obupa (lahko pa tudi dobi odpor do instrumenta).

A kaj, če ti povem, da tisti pravi instrumenti za predšolske otroke sploh niso dragi?

Prav zares!

Če veš, kaj iskati, lahko dobiš za svojega otroka izjemen instrument, on bo vzljubil glasbo, tvoja denarnica pa ne bo izropana.

Da pa ti olajšam delo in iskanje, sem zate v zadnji točki pripravil ravno to!

TOP 8 instrumentov za predšolske otroke

Na podlagi svojih izkušenj sem na tem mestu zate izbral osem odličnih instrumentov, s katerimi ne moreš "brcniti v temo", na koncu članka pa imam zate še presenečenje!

Pa kar začniva z predlogi.

#1 Za najmlajše glasbene navdušence, ki v svet glasbe šele vstopajo in svoj priljubljen inštrument še iščejo, je odlična izbira Flight FPS-10 set tolkal. Ta vključuje deset glasbil v barvitem slogu, in sicer:

– metalofon (odličen za spoznavanje tonov in krepitev posluha),

– boben z membrano (za ritmične užitke),

– 1 par "ropotulj" maracas,

– 1 par kastanjet,

– 1 par prstnih činel,

– guiro,

– blok,

– triangel,

– jinglestick.

To pomeni, da dobi otrok deset instrumentov, s katerimi se zabava lahko začne, ob vsem tem pa lahko ustvarja cela družina ali pa konstruktivno preživlja čas s prijatelji. "Keč" pa je v tem, da tvoja denarnica sploh ne bo utrpela večjih posledic, saj je zadeva izredno ugodna in opremljena s torbo za prenašanje…

#2 Za otroke, ki že kažejo željo in navdušenje po glasbeni šoli, je odlična izbira za spoznavanje tonov in učenje Casio SA76 MINI Klavijatura, ki omogoča 100 različnih zvokov in 50 ritmov. Skupaj z desetimi vadbenimi skladbami je odlična za trening in bo otroku prišla prav tudi kasneje v glasbeni šoli, in to ne glede na to, ali bo postal klavirski virtuoz ali pa mojster kateregakoli drugega instrumenta.

#3 Če si pripravljen dati malo več, imamo izjemno prikupno klaviaturo Casio LK-S250 S Svetlečimi Tipkami, ki poleg tega, da ima tipke standardne velikosti, vsebuje še veliko več zvokov in ritmov … Kar mi je pa še posebej všeč, pa je to, da ima odličen program za samostojno učenje skladb, saj so tipke svetleče in proces učenja poteka tako, da se tipke, ki jih je v skladbi treba pritisniti, zasvetijo. Učni proces s to klaviaturo je ekspresno hiter, ustvarjalen in zanimiv! Klaviaturo pa odlikujejo že dinamične tipke.

#4 Za vse navdušence in bodoče virtuoze na kitari imamo v naši ponudbi klasične kitare Almires C-15, ki jih najdeš v različnih velikostih (4/4, ¾, ½) in so primerne tako za tiste, ki bodo kmalu začeli obiskovati glasbeno šolo, kot tudi za tiste, ki kažejo interes po igranju. Cena in kakovost teh kitar je v odličnem razmerju, tako bo otrok dobil pravi instrument, tvoja denarnica pa ne bo trpela.

(Za predšolske priporočamo: https://musicmax.si/p29832sl/.)

#5 Če je tvoj otrok že rokovski navdušenec, pa imamo zanj tudi odlično električno kitaro manjše velikosti, ki je primerna za otroke in je pravzaprav čisto prava električna kitara. Flight EST11 Mini je čisto prava električna kitara velikosti ¾, ki bo zagotovo navdihnila otroka, da bo z veseljem brenkal nanjo in usvajal popularne skladbe.

#6 Sopranska ukulela Veston KUS-15 v črni ali rdeči barvi je prikupna ukulela po zelo prikupni ceni. Ker je res praktičen in preprost instrument za začetek igranja, je odlična izbira za najmlajše. Naj povem, da lahko z enim prstom takoj primeš kar tri akorde! Zaradi narave instrumenta in cenovne ugodnosti je torej odlična izbira za prvi instrument ... Če pa si pripravljen dati za ukulelo malenkost več, pa je tu naš najbolj prodajan model NUS 310, pri katerem je razmerje med ceno in kakovostjo res odlično!

#7 Hohner XS inovativna otroška klavirska harmonika je odličen instrument, kjer je moderna tehnologija združena s tradicionalnim instrumentom. Narejena je bila za otroke od četrtega leta starosti, omogoča hitro učenje s pomočjo učne tehnologije in je ravno pravšnje velikosti za malčke. Ta instrument bo popeljal vse bodoče nadobudne harmonikarje v čudovit svet muziciranja.

#8 Za vse, ki si želijo prepevati ob svojih najljubših skladbah in razvijati svoj pevski glas, je kot nalašč VONYX SPJ-PA910. Gre namreč za izjemno ugoden sistem za karaoke, ki za svojo ceno ponuja maksimalen užitek z glasbo za celo družino. Ozvočenje se lahko napaja tudi baterijsko ter vsebuje brezžični ročni mikrofon in daljinec za brezžično upravljanje vseh funkcij. Skladbe lahko predvajaš prek Bluetootha, kartice SD, ključka USB ali pa katerekoli zunanje avdio naprave. Otrok bo tako svoje petje razvijal ob najljubših skladbah kot prava pevska zvezda!

Verjamem, da se med temi predlogi zagotovo najde rešitev, ki bo tvojemu otroku prinesla užitek in veselje do muziciranja.

Moram pa ti povedati, da sploh ni nujno, da po zadevo prideš v našo trgovino, ti pa to toplo priporočam. Sem namreč mnenja, da je najbolje, da se s svojim nadobudnim bodočim glasbenikom ali glasbenico ustavite v eni od naših poslovalnic, saj vam bomo z veseljem svetovali in bo tvoj otrok na licu mesta lahko preizkusil in našel svoj najljubši instrument.

Saj veš ...

Najboljši instrument ne obstaja, obstaja pa najboljši glede na želje in potrebe tvojega otroka.

Mi pa ti ga z veseljem pomagamo najti!

Tako – ker sva pri koncu in ti je uspelo prebrati celoten članek, imam zate (kot obljubljeno) še posebno darilo.

AKCIJA!

Upam, da ti je članek pomagal, da bo nakup instrumenta za tvojega otroka čim manj stresna izkušnja, jaz pa sem hkrati "pocukal za rokav" našega šefa Bogdana, ki je na vse omenjene produkte v članku zate odobril 10-odstotni popust. Vse, kar moraš narediti, je, da ob obisku poveš, da si prebral ta članek, in popust bo tvoj! Če pa boš naročil instrument po spletu, pa za popust vpiši kodo: OTROK10.

Z veseljem opremljamo mlade nadobudne glasbenike.

Se vidimo kmalu,

Nejc

P. S.: Joj, skoraj bi pozabil.

Če si morda starš otroka, ki gre kmalu v glasbeno šolo, imam še eno presenečenje!

Zate smo pripravili katalog InfoMax, v katerem najdeš naš jagodni izbor instrumentov, ki so izvrstni za glasbeno šolo. Vse skupaj je zbrano na 12 straneh že naše 14. izdaje in v njem se skriva bon, ki ti prinese 20 evrov popusta pri nakupu nad 300 eur! Zagotovo se ga splača prelistati!

Povezava do InfoMax: https://musicmax.si/spletni-katalog/.

Naročnik oglasnega sporočila je Music Max d.o.o.