Raiven in Helena Blagne združili moči. Poglejte, kaj je nastalo. #video

Na festivalu Slovenska popevka pretekli konec tedna sta vsaj toliko, če ne več pozornosti kot tekmovalci odnesli voditeljici programa, pevki Raiven in Helena Blagne. Kot posebno začimbo večera je Raiven predstavila svojo novo skladbo Ikona, ki jo je posnela s Heleno Blagne.

Prisluhnite:

"Preden sem se lotila ustvarjanja novih skladb, sem nosila v sebi močno željo, da bi na prihajajočem albumu sodelovala z drugimi umetniki. To je nekaj, česar do zdaj nisem delala, vsaj ne pri svojih avtorskih delih. Želela sem, da so ta sodelovanja osmišljena in nekoliko presenetljiva, ki bi me potisnila iz cone udobja. Priložnost se je pojavila sama, ko so naju s Heleno povabili k vodenju Popevke. In med pisanjem besedila je sodelovanje pridobilo še večji smisel," je povedala Raiven.

Foto: Tjaša Barbo

Ikona predstavlja še en mejnik v glasbenem razvoju akademsko izobražene glasbenice, saj se je prvič preizkusila v vlogi producentke. Gre za prvo skladbo, ki nosi njen podpis od začetka do konca ustvarjalnega procesa. Raiven se pod skladbo, tako kot na svojih dozdajšnjih stvaritvah vse od albuma Magenta, podpisuje kot avtorica glasbe in besedila. Hkrati je ta skladba znanilka novega kratkometražnega albuma z naslovom Sirene, ki ga bo Raiven izdala 17. februarja prihodnje leto. V novih skladbah bo odsevala usode ikoničnih žensk zgodovinskih obdobij, ki so ji služile kot navdih.

Raiven je svoj zadnji avtorski pečat pustila prav na Popevki, kjer je leta 2021 slavila s skladbo Volkovi, nato pa se je posvetila udejstvovanju in izpopolnjevanju v operi. Za svoje študijske dosežke je po magisteriju 2022 prejela Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Po koncu študija je mezzosopranistka debitirala v ljubljanski Operi, kjer nadaljuje gostovanja v predstavah, kot sta bili Orfej v peklu in Jevgenij Onjegin.

