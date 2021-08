Raay razkriva: Tako nastane nova glasbena mega uspešnica

Oglasno sporočilo

Pred kratkim smo se o glasbi in njenem ustvarjanju pogovarjali z izjemno uspešnim glasbenim producentom Raayem, ki z življenjsko sopotnico Marjetko sestavlja pop duo Maraaya. Glede na to, da gre za enega najuspešnejših slovenskih glasbenih ustvarjalcev, ki se je v zadnjih 15 letih podpisal pod več kot 300 skladb in med drugim nastopil na največjem evropskem odru zabavne glasbe, bi težko dobili boljšega sogovornika.

Raay pravi, da je glasba zanj več kot posel: "Jaz enostavno živim glasbo. Tudi v prostem času je ustvarjanje melodij eden od mojih načinov za doseganje zena in sprostitve. Seveda so določene stvari v glasbi, ki mi predstavljajo posel in službo, ampak ogromen del ustvarjanja je moj hobi. Zdi se mi, da je to, da imaš nekaj rad in da ti ne predstavlja samo obveznosti, prvi korak in pogoj za uspešno delo."

Izhaja iz glasbene družine in ima melodijo v glavi, tudi ko je na dopustu

Glasbo ima Raay v krvi in je v njegovem življenju prisotna že od njegovih prvih korakov. "Odkar se spomnim, sem pel, pri šestih letih sem tudi že nastopal. Vsa moja družina je tesno povezana z glasbo. Oče, mama, stari starši, teta. Oče me je učil harmonij, mama je učiteljica glasbe in je bila vedno tudi članica različnih glasbenih zasedb, teta pa je bila ena najboljših učiteljic flavte. Glede glasbenega ustvarjanja sem imel resnično podporo z vseh strani," Raay opiše svoje odraščanje v glasbenem duhu.

"Glasba me seveda še danes spremlja na vsakem koraku, tudi ko grem na oddih. Pravzaprav je glasba moj oddih. Saj si privoščim tudi tišino in odklop, ampak takrat se mi potem začnejo melodije porajati v glavi same od sebe. Tako sem se na primer lani z morja vrnil s približno 15 novimi uspešnicami, med drugim tremi, ki so zdaj med najbolj popularnimi. 1000 let od Maraaye, Sekirca v med Polkaholikov in Ulala od BQL," svojo ljubezen do glasbe ponazori Raay.

Ta filozofija in strast sta se mu obrestovala tudi pri delu, o čemer ne nazadnje pričajo njegove številne uspešnice, ki jih niza drugo za drugo. Raay pravi, da v resnici nikoli prav zares ne počiva, ampak poskuša biti ves čas aktiven in skrbeti za novo produkcijo: "Ves čas skrbimo, da imajo vsi naši izvajalci nove uspešnice. Zdajle pripravljamo nove stvari z Natalijo Verboten, Niko Zorjan in Polkaholiki, BQL imata nov hit, še vedno sta zelo vroča Luka Basi in Ivana Kovač s skladbo Danas in seveda Maraayj s 1000 let. Sicer pa moram na tem mestu pohvaliti svojo ekipo. Raay že dolgo ni več samo Raay, ampak zelo kohezivna ekipa."

Nove članice studia, s katerimi bo ustvarjal še lažje

Velik del dneva preživi v svojem studiu, kjer se obkrožen z različnimi mikrofoni, predojačevalci, klaviaturami, kitarami in slušalkami najbolj poglobi v ustvarjanje. Pred kratkim je k svoji opremi dodal nov pripomoček, in sicer brezžične ušesne stereo slušalke Huawei FreeBuds 4 z napredno možnostjo odpravljanja zunanjega hrupa.

"Že nekaj časa sem iskal kakovostne majhne slušalke, ki bi jih lahko uporabljal tudi v studiu oziroma za svoje delo. In našel sem jih pri Huaweiu. V prvi vrsti mi je pri slušalkah pomembna kakovost zvoka in FreeBuds 4 omogočajo neverjetno čist zvok. Imajo zelo lepo definicijo basa, kar je pri majhnih redkost, pohvalim pa lahko tudi globino zvoka in široko dimenzijo," se Raay navdušeno razgovori o svoji novi pridobitvi in doda: "Uporabljam jih, ko pridem do določenega koraka v procesu produciranja glasbe in moram zvok preveriti tudi na manjših slušalkah. Ali pa ko se mi enostavno ne ljubi cele dneve imeti na glavi studijskih slušalk. Na primer takrat, ko več ur primerja različne zvoke. "Takrat raje uporabljam FreeBuds 4 kot pa studijske slušalke, saj so zelo udobne za nošenje."

Ob maratonsko dolgih delovnikih pa ga je, kot pove, navdušila tudi vzdržljivost slušalk, ki so brez težav sledile njegovemu tempu: "Baterija traja približno 20 ur in ni se mi zgodilo, da bi ostal brez nje."

Navdih črpa iz ljudi, ki ga obkrožajo

Zdaj se bo Raay še lažje loteval ustvarjanja novih uspešnic. Kot pove, se proces nastanka novega hita začne že prej, zunaj studia: "Včasih se mi v glavi najprej pojavi melodija, včasih pa najprej napišemo besedilo, ko dobimo navdih. Navdih sicer sam vedno črpam iz človeka, za katerega delam glasbo. Običajno, ko se s pevko ali pevcem nekaj časa družim in ga oziroma jo bolje spoznam. Do melodije potem pridem hitro. Če izvajalcu predlagana melodija ni všeč, je pa morda kateremu drugemu in na koncu nastane še boljša nepričakovana kombinacija. Spet drugič najprej napišemo besedilo, ki mu potem poiščemo pravo melodijo. Ampak navdih vedno dobim od ljudi."

Težko pa je seveda vedeti vnaprej, katera skladba bo uspešnica in katera ne. "Ko imaš všečno melodijo, lahko le upaš in sklepaš na podlagi izkušenj, če izhajaš iz sebe. Več ko ustvarjaš, več izkušenj dobiš in lažje lahko oceniš, kaj bo uspešno in kaj ljudje radi slišijo," Raay polaga na srce nadobudnim ustvarjalcem.

