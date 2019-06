Pri 31 letih je postala najbogatejša glasbenica na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rihanna je prehitela Madonno, Celine Dion in Beyonce in ima pod palcem več kot katera koli druga glasbenica na svetu.

Barbadoško pevko Robyn Rihanno Fenty je svetovna javnost spoznala, ko je imela le 17 let. Leta 2005 je izdala debitantski singel Pon de Replay in z njim nemudoma osvojila glasbene lestvice, od takrat pa je nanizala vrsto uspešnic in postala ena najbolje prodajanih glasbenic.

Foto: Getty Images

A glasba je le del njene kariere, v zadnjih letih pravzaprav manj pomemben del. Rihanna je namreč svoj zadnji album izdala leta 2016, medtem pa postala neverjetno uspešna podjetnica. Ima linijo lepotnih izdelkov Fenty Beauty, s katerimi je le v prvih nekaj tednih prodaje ustvarila 100 milijonov dolarjev prihodkov, v njenem portfelju je tudi kolekcija spodnjega perila Savage x Fenty, največji met pa ji je uspel pred kratkim, ko je v sodelovanju z luksuznim koncernom LVMH odprla lastno modno hišo Fenty.

Foto: Getty Images

Kot poroča Forbes, so vsi Rihannini posli nanesli tako visoko vsoto, da je 31-letnica letos postala najbogatejša glasbenica na svetu. Njeno premoženje ocenjujejo na 600 milijonov dolarjev, s čimer je za sabo pustila Madonno s 570 milijoni, Celine Dion s 450 milijoni in Beyonce s 400 milijoni dolarjev.

Preberite še: