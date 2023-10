Odpovedali evropske nagrade MTV: Ni pravi trenutek za praznovanje

Letošnja podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV v Franciji je zaradi nestabilnih razmer v svetu po konfliktu v Izraelu in na območju Gaze odpovedana. Vsakoletna slovesnost, ki slavi glasbo in umetnike z vsega sveta, bi morala potekati 5. novembra v pariškem hotelu Nord Villepinte, a so jo preložili na prihodnje leto.

"Glede na nestabilnost razmer v svetu smo se odločili, da ne bomo nadaljevali priprav na podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV 2023, in sicer iz previdnosti do več tisoč zaposlenih, članov ekipe, umetnikov, oboževalcev in partnerjev, ki bi za pripravo prireditve pripotovali z različnih koncev sveta," so sporočili iz Paramounta.

"Evropske glasbene nagrade MTV so vsakoletni praznik svetovne glasbe. Medtem ko spremljamo uničujoče dogodke v Izraelu in Gazi, se nam zdi, da to ni pravi trenutek za globalno praznovanje. Ob več tisoč izgubljenih življenjih je čas za žalovanje," so še zapisali. Dodali so, da se veselijo, da bodo podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV ponovno gostili novembra 2024.