"Nirvanin dojenček" izgubil tožbo proti legendarni skupini

Kot poroča BBC, so pravne poti Eldna skoraj izčrpane, saj ne more znova vložiti tožbe, čeprav je njegova pravna ekipa ameriškim medijem povedala, da se bo na odločitev sodišča pritožil.

A judge has thrown out Spencer Elden's latest lawsuit against Nirvana over the cover artwork to Nevermind. "We are pleased that this meritless case has been brought to a speedy final conclusion," an attorney for the band said in a statement. https://t.co/ign5FEgL8x pic.twitter.com/TU2aTCIP9M

V središču tožbe je bila fotografija Eldna, ki prikazuje, kako kot dojenček gol plava proti dolarskemu bankovcu. Trdi, da z uporabo fotografije ni mogel soglašati, zato je od skupine zahteval 150 tisoč dolarjev (152 tisoč evrov) odškodnine. Med obtoženimi so bili fotograf Kirk Weddle, nekdanja člana skupine Dave Grohl in Krist Novoselic ter Courtney Love, vdova pokojnega pevca Kurta Cobaina.

Elden je tožbo vložil leta 2021 in trdil, da ima, čeprav gre za fotografijo iz njegovega otroštva, še vedno pravico do pritožbe. Fotografija naj bi mu namreč tudi v odraslosti povzročala številne stiske in izgubo zaslužka.

Sodišče je njegovo tožbo zavrnilo, januarja pa jo je vložil ponovno. V petek je sodnik v Los Angelesu odločil, da je Elden tožbo vložil prepozno, saj je rok za zastaranje deset let. Preprečil mu je tudi ponovne vložitve podobnih tožb.

Spencer Elden was the baby used for the cover of Nirvana’s album, ‘Nevermind.’ He used to autograph the cover and make money off it, then he decided to sue Nirvana claiming he was a victim of child exploitation and child porn. The case has been dismissed. He will appeal. 😒 pic.twitter.com/F2FzdLe2NR