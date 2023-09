Nino Ošlak, ki letos praznuje 15. obletnico svoje kariere, se je letos prvič preizkusil na tekmovalnem odru in na Popevki 2023 že v prvem sodelovanju uresničil rek: prišel, zapel in zmagal. Za zmagovalno pesem Med nama je povedal, da si je že ob njenem ustvarjanju želel, da jo vsak razume že po prvem poslušanju, zdaj pa je za zmagovalno pesem izdal tudi videospot.

V svoji karieri je glasbenik Nino Ošlak posnel tri albume in dvajset videospotov, zdaj pa je za zmagovalno pesem Popevke z naslovom Med nama posnel in izdal svoj 21. videospot.

Videospot zmagovalne pesmi Popevke si lahko ogledate tukaj:

“Ustvarjanja se lotevam z radostjo in zanosom, zato mi ni odveč trdo garati, da bi javnosti ponudil čim bolj dodelano različico sebe. Imam velikansko čast in privilegij sodelovati z izjemnimi umetniki, ki na raznoterih področjih lepšajo svet,” je povedal Ošlak, ki sodeluje s preverjeno ekipo, med drugim tudi z njegovim nekdanjim sošolcem Maticem Velerjem, modnim oblikovalcem, ki je poskrbel za njegov videz z mešanico sodobnih trendov.

"Nisem želel klišejske ljubezenske zgodbe, zato smo posneli spot, kjer se s soigralko igrava z občutki skozi poglede in le nekaj bežnimi dotiki." Foto: Erazem Paravinja

Videospot posneli že pred festivalom, a ne celote

"Videospot smo posneli že pred festivalom, a ker nam vreme ni bilo naklonjeno, nismo posneli celote. Zato smo nekaj dodatnih kadrov posneli kasneje. Nisem želel klišejske ljubezenske zgodbe, zato smo posneli spot, kjer se s soigralko igrava z občutki skozi poglede in le nekaj bežnimi dotiki. Ni poudarek na fizičnem stiku, ampak na energiji in kemiji med dvema," je o novem videospotu zmagovalne pesmi povedal pevec.

Kot je dodal, je želel prikazati tudi to, da ni vse vedno lepo, da je življenje vedno valovanje, malo gre gor in malo dol. "Kadar gre navzdol je pomembno, da se dobro odrineš in poletiš čim višje v nove zmage," je še povedal Ošlak.

V videospotu se mu je pridružila igralka Živa Krajnik, videospot in njegovo zgodbo pa je glasbenik tokrat zasnoval sam. Pri scenariju je sodeloval tudi fotograf Erazem Paravinja, pod režijo pa se znova podpisuje ekipa režiserja Nika Kara, s katerim je Ošlak sodeloval že večkrat.

Pri videospotu je sodeloval z že uigrano ekipo. Foto: Erazem Paravinja

Za pesem je izbral preproste besede, da se lahko z njo vsakdo poistoveti

"Pesem je nastala ob klavirju. Ko sem jo pisal, sem razmišljal o tem, da želim z njo sporočiti nekaj neposrednega in zelo preprostega. Lahko je razumljena kot ljubezenska pesem, lahko pa se preslika tudi na prijateljske ali družinske odnose. Pesem govori tudi o globoki ljubezni, ki jo je težko opisati z besedami, to je lahko ljubezen do mame, dedka, babice, žene ali strica. Tudi zato sem namenoma izbral zelo preproste besede, da lahko pesem vsak, ki jo posluša, preslika v osebni pogled in se z njo poistoveti," je nedavno za Siol.net povedal Ošlak.