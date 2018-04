Napad na Despacito: video izbrisan po petih milijardah ogledov

Najbolj gledan videospot v zgodovini YouTuba je pred nekaj dnevi dosegel pet milijard ogledov, potem pa so ga hekerji izbrisali.

Uradnega videospota na YouTubu za zdaj ni.

Če ste v zadnjem času na YouTubu iskali videospot Despacito portoroškega pevca Luisa Fonsija, uradne različice niste našli, saj je bila tarča hekerjev. Ti so namesto uradne fotografije pustili fotografijo zamaskiranih moških v oranžnih pajacih, s pištolami, usmerjenimi proti kameri, kar ni prizor iz videospota. Če ste kliknili na videospot, se ta ni predvajal.

Napadli so tudi videospote drugih izvajalcev, med njimi Shakiro, Seleno Gomez, Taylor Swift in raperja Draka. Vsi videi so bili objavljeni prek ponudnika Vevo.

Hekerji, ki so se poimenovali Prosox and Kuroi'sh, so pod videom zapisali Osvobodite Palestino.

Portoriški pevec Luis Fonsi je videospot Despacito prek Veva na YouTubu objavil januarja 2017 in od takrat je podrl že precej rekordov. Poleg tega, da je s petimi milijardami ogledov postal najbolj gledan video v zgodovini YouTuba, je pesem s 4,6 milijarde prenosov postala tudi največkrat prenesena pesem na svetu.