Na Gospodarskem razstavišču pripravili pravi božični spekakel #video

Fehtarji so obiskovalce koncerta navdušili tudi z vizualnimi učinki, kot so ognjemet, umetni sneg in oder, poln plesalk.

Fehtarji so obiskovalce koncerta navdušili tudi z vizualnimi učinki, kot so ognjemet, umetni sneg in oder, poln plesalk. Foto: Žan Zajc

Člani skupine so se na oder spustili s sanmi in Božičkom ob spremljavi njihove največje uspešnice Schatzi, ki je te dni praznovala tudi prvo obletnico. Na YouTubu si je videospot za pesem namreč ogledalo že 4,9 milijona uporabnikov. V nadaljevanju razprodanega koncerta so navdušili z največjimi zimski uspešnicami, kot so Silvestrski poljub, Bela snežinka in Na božično noč.

Nekaj utrinkov s koncerta si oglejte v spodnjem posnetku:

Kot prvi glasbeni gostje so se jim pridružili člani skupine Kvatropirci, ki so skupaj s Fehtarji zapeli priredbo pesmi Decembrski dan. Kasneje se jim je pridružil še pevec Ansambla Saše Avsenik Luka Sešek, oblečen v Božička, ki je skupaj s Kajo Humski, Niko Svetlin in Ajdo Pušaver zapel Belo snežinko in venček božičnih uspešnic.

Kot naslednji glasbeni gost je nastopil Miran Rudan, ki je zapel pesem Na božično noč.

Na odru tudi Alfi Nipič

Obiskovalce koncerta so navdušili tudi z vizualnimi učinki, kot so ognjemet, umetni sneg in oder, poln plesalk. Kot zadnji gost pa se jim je pridružil še Alfi Nipič, legenda slovenske glasbe, ki je odpel Silvestrski poljub. Spektakel so končali, kot so ga začeli, z uspešnico Schatzi.

Obiskovalci so se po koncertu strinjali, da je bil Schatzi parti žur, ki se ga bodo spominjali še dolgo. Fehtarji pa so ob koncu povedali: "Ko smo snemali prvo pesem Najboljši sem, smo se zabavali. In izjemno smo se zabavali tudi na Schatzi partiju. Razlika je le, da smo zaradi vas prišli iz Samotove kleti na oder razprodanega Gospodarskega razstavišča! Hvala vam, da lahko zaradi vas pišemo glasbeno pravljico!"

"Fehtarji smo se šele dodobra ogreli, novo leto prinaša veliko novih izzivov in podvigov. Leto 2023 nam je bilo zares naklonjeno in ustvarili smo toliko spominov, da jih težko vse preštejemo," so povedali Fehtarji, ki so v preteklem letu kar dvakrat igrali na Hrvaškem, polnili študentske klube, razprodali več športnih dvoran, igrali na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah in tudi za žrtve poplav.

"Zelo se veselimo novega leta. Na odru se zabavamo, saj smo v prvi vrsti nastali spontano, prav to pa nas dela unikatne in drugačne," so zaključili.

Fotografije s koncerta si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Preberite tudi: