Horoskop: kaj se vam bo zgodilo ta teden?

Oven

Pred vami je razburljiv teden, poln dogajanja. Le od vas pa bo odvisno, ali bo vse, kar se bo zgodilo, pozitivno ali negativno, saj imate sposobnost, da s svojo energijo že vnaprej usmerjate potek dogodkov. Če boste pozitivni, boste k sebi pritegnili tudi takšne osebe in situacije, v nasprotnem primeru pa se bo zdelo, da vam gre vse narobe. Četudi bo tako, se skušajte čim hitreje izmotati iz nastale situacije in začnite znova. V sredini tedna se zna zgoditi, da bo zaradi obilice skrbi padla vaša odpornost, kar se bo lahko pokazalo v obliki prehlada ali alergije.

Bik

Tedna ne boste začeli v skladu s svojimi željami. Nekaj se bo za vedno končalo in to ne nujno po vaši volji. Čeprav bo sprva težko za vas, boste kmalu sprejeli dejstva in nemoteno nadaljevali svojo pot. Še pred sredino tedna boste dosegli uspeh na nekem področju, kar vas bo pozitivno presenetilo. To vam bo povrnilo izgubljeno voljo. Z gmotnim stanjem boste le delno zadovoljni, lahko pa se celo zgodi, da si boste morali sposoditi nekaj denarja.

Dvojčka

V prihajajočem tednu boste imeli nadvse veliko volje za delo vseh vrst. Zaradi dobrih intelektualnih sposobnosti boste zelo produktivni, kar se bo odrazilo na odlično opravljenem delu v službi. Nadrejeni bodo ponosni na vas, pričakujete pa lahko tudi neke vrste povišico. V sredini tedna boste imeli več časa, zato se boste lahko posvetili zasebnemu področju, v katerem je nastalo kar nekaj lukenj. Vezani se morate resno pogovoriti s svojim partnerjem, razrešita težave. Samski pa se raje posvetite svojim prijateljem, namesto da obžalujete in objokujete svojo usodo. Verjemite, da boste ob pravem času spoznali pravo osebo. V drugi polovici in za konec tedna pa se boste lahko posvetili brezskrbnemu lenarjenju. V roke vzemite kakšno dobro knjigo.

Rak

Na začetku tedna se boste v svoji koži počutili odlično. Ugotovili boste, da se že dolgo niste tako dobro. Vendar se že proti sredini kažejo spremembe. Nekaj v vašem življenju vas bo začelo utesnjevati. Dan za dnem vam bo jemalo dih, vi pa nikakor ne boste mogli izločiti vzroka. Poglobiti se boste morali vase in v vaša prepričanja. Morda boste našli nekaj, kar ste že prerasli, niti ni več v modi. To čim prej odpravite in ponovno boste lahko zadihali. V sredini tedna bodo do izraza prišle tudi vaše umetniške sposobnosti, zato se boste lotili ustvarjanja. Najverjetneje le za svojo dušo in tega ne boste postavili na ogled. Vsaj partnerju vse predstavite, da bo vedel, kam odhajate. V službi boste postali žrtev konflikta. Ne obremenjujte se, saj bodo hitro ugotovili, da nimate nič pri tem.

Lev

Začetek tedna ne bo posebej vznemirljiv, bo pa zato proti koncu več dogajanja. Če ste samski, boste spoznali nekoga, ki vas bo popolnoma očaral. Le prepustite se in počakajte. Presenečeni boste nad tem, kako veliko se lahko zgodi, ne da bi morali za to kaj posebnega storiti. Na poslovnem področju se bo pojavilo kar nekaj novosti, zato boste morali biti v tem tednu osredotočeni na dogajanje na tem področju. Drugače bi namreč lahko zelo hitro preslišali kaj pomembnega, kar pa bi vas lahko tudi precej stalo. Četudi se vam določene informacije ne bodo zdele pomembne, si jih le zapomnite, saj vam bodo morda nekoč prišle še prav. Vezani se boste spraševali, ali gre vaš partnerski odnos v pravo smer. Dvome boste lahko mirno postavili na stran.

Devica

V tem tednu boste nadvse zaposleni, saj vas bodo z delom zasuli z vseh koncev. Na trenutke se vam bo zdelo, da ne boste zdržali, vendar le potrpite. Tako se vam bodo odprla nova vrata ali pa boste pripomogli k boljšemu zaslužku. Čeprav vam utegnejo nadrejeni dihati za ovratnik, naj to nikar ne zmoti vaše koncentracije. Zaupajte vase, vse ostalo se bo uredilo samo od sebe. Na zasebnem področju ne bo prišlo do nikakršnih sprememb, čeprav si jih boste nadvse želeli. Že v preteklosti ste se naučili, da morate biti potrpežljivi in da ne morete vsega dobiti ravno takrat, ko si zamislite. Tisti, ki ravno začenjate novo zvezo, bodite pazljivi, saj ne veste, kakšne namene ima ta oseba. Končno se osredotočite tudi malce nase in poskrbite, da se boste dobro počutili v svoji koži.

Tehtnica

Za vami je težaven in sila naporen teden, zato lahko končno pričakujete umiritev in malenkost več sprostitve kot v zadnjih dneh. Če vam v službi nekaj ne bo šlo najbolje od rok, nikar ne obupajte, saj ste se iz preteklih izkušenj že naučili, da se na koncu vedno vse srečno izteče. Kdaj pa kdaj je potrebno le popustiti in dovoliti, da stvari stečejo same od sebe. Ta teden bo ustvarjen za gradnjo nečesa novega, pa naj bo to na družinskem ali na poslovnem področju. Če že dalj časa resno razmišljate o selitvi, se pozanimajte o možnostih, ki jih imate. Vezanim bo vse lažje, saj bo tudi partner pomagal pri zbiranju informacij. Konec tedna pa bo tokrat nekaj posebnega. Lovili boste sončne žarke. Telo in duha boste napolnili s pozitivno energijo. Samskim se obeta sprememba.

Škorpijon

Naveličani boste službene rutine. Na trenutke se vam bo celo zdelo, da ne živite svojih sanj, ampak sanje nekoga drugega. Če boste menili, da je razlog temu v ožji družini, se zna zgoditi, da boste sprožili prepir, a ne boste ničesar dosegli. Če ste se odločili za spremembo, ste le vi tisti, ki jo lahko sprožite. Morda boste šli skozi težak proces, ker se boste zavedli določenih napak, vendar bo to edina pot. Bodite pogumni in vztrajni in uspelo vam bo. Vezani se boste z nekom spogledovali. Ne predajajte se prepovedanim užitkom, saj vam kazen za to ne bi ušla. Ostanite v mejah dovoljenega. Samski pa si z osebo, ki se vam zdi neznansko privlačna, le privoščite veliko mero spogledovanja ali še kaj več. To bo vaš teden.

Strelec

Vsaj v prvi polovici tedna vam bo težave povzročal nekdo, ki se vam bo zdel pretirano čustven. Nikar ne izgubite potrpljenja, saj bi se po vsej verjetnosti zapletli v neskončno vojno. Raje se ugriznite v jezik in svojo jezo stresajte na nekaj drugega. Pojdite v naravo in bodite aktivni. Tako boste na najbolj neškodljiv način sprostili svojo negativno energijo. V prvih dneh tedna in v sredini utegne biti precej naporno, saj se vam na delovnem mestu obetajo neke spremembe ali konflikti. Lahko da boste po krivem obtožili nekoga, kar se vam utegne ostro maščevati. Zato večkrat premislite, preden boste odprli usta. Poleg tega bo nekdo v službi oprezal za vašimi napakami. Težav in negativnega vzdušja vam ne bo uspelo odpraviti niti ob koncu tedna.

Kozorog

Teden boste pričeli nekoliko negotovo in občutljivo. Obstaja velika verjetnost, da se boste zaprli vase in kuhali neko zamero. Nikar se ne oddaljite od partnerja! To bi lahko bil vajin teden, zato postavita vse zamere na stran in uživajta v družbi drug drugega. Vaša dobra volja bo proti sredini tedna rasla, ker vam bo uspelo razčistiti z nekimi obremenjujočimi zadevami na zasebnem področju. V sredini tedna bo tudi nadvse primeren čas za poslovne dogovore in nasploh resno delo, zato se le posvetite pomembnim opravkom. Lotili se boste tudi dolgoročnega načrtovanja, ki bo vsebovalo predvsem vaše finance. Nujno se pogovorite z osebo, ki se na to področje dobro spozna, saj bi lahko sami naredili kakšno nepremišljeno napako.

Vodnar

Glejte, da boste v tem tednu v službi delo razporejali razsodno. Na svoja ramena si ne nakopljite preveč bremen. Še posebej do sredine tedna boste tako fizično kot psihično izmučeni, kar vam bo pobralo vso energijo. Morda se boste na zasebnem področju soočali s pomembnimi spremembami ali težavami, kar vas bo dodatno popolnoma izčrpalo. Ravno iz tega razloga ne boste premogli moči za še več dela, kot ga imate običajno. Vaši nadrejeni bodo razumeli vašo stisko, če jim jo boste le objasnili. V drugi polovici tedna še ne bo kaj dosti drugače, izboljšanje se vam obeta šele proti koncu tedna. Takrat si le vzemite nekaj časa in se odpravite nekam, kjer se boste sprostili. Vrnili se boste polni optimizma in dobre volje za naslednji teden.

Ribi

Ta teden boste resno razmišljali o tem, da bi omejili svoje razvade, saj vam počasi načenjajo zdravje. Če se vam bo zdelo, da tega ne boste mogli izpeljati sami, poiščite pomoč. Če boste le zaprosili zanjo, jo boste brez težav dobili. Nikar pa ne poslušajte tistih ljudi, ki bodo dvomili v vas. Zaradi njih bi le izgubljali dragoceno energijo. V službi vam bodo nalagali vedno več dela, kar bo v tem času še kako dobrodošlo, saj se boste z njim lažje zamotili. Pri vezanih se bo porodila želja po spremembi in nečem novem, vendar pazite. Slabe in podle namere bi se lahko prav hitro obrnile proti vam. Konec tedna boste preživeli v družbi ožjih družinskih članov ali prijateljev. Zaupajte jim svoje načrte.