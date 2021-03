Na Cipru zgražanje nad "satanistično" pesmijo za Evrovizijo #video

Prejšnji teden je ciprska nacionalna radiotelevizija CyBC prvič predvajala pesem, ki bo Ciper predstavljala na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije v Rotterdamu.

Pesem El Diablo, ki jo poje grška pevka Elena Tsagkrinou, pa je močno razburkala verska čustva te otoške države, češ da se zaradi omenjanja hudiča v besedilu spogleduje s satanizmom.

Prisluhnite:

Grozil s požigom radiotelevizije

Kmalu po prvem predvajanju skladbe so na ciprski radioteleviziji prejeli klic razburjenega moškega, ki je grozil, da bo s protesta proti izbrani pesmi zažgal njihovo zgradbo. Policisti so ga kmalu izsledili, jezni mož pa se je nato za grožnjo opravičil, a dodal, da se še vedno ne strinja z izborom.

Pesem je razjezila tudi predstavnike grške pravoslavne cerkve na Cipru, ki zahtevajo, da jo organizatorji izbora umaknejo s tekmovanja. "Zakaj bi nas predstavljala pesem, ki pravzaprav promovira satanizem?" so sporočili po poročanju lokalnih medijev. "Bolje je, da sploh ne sodelujemo, kot da nas predstavlja satanistična subkultura."

Oglasili so se tudi iz skrajno desne stranke Elam, ki od ciprske radiotelevizije zahteva, da v Rotterdam pošljejo "pesem, ki bo pokazala lepoto naše tradicije in zgodovine. Naj Evropejci naš prelepi otok prepoznajo po njegovih posebnostih, ne po ljubezni do hudiča".

Ne o hudiču, pesem govori o nezdravih zvezah

Ciprska RTV pa je sporočila, da odločitve o nacionalni predstavnici na Evroviziji ne nameravajo spremeniti. Vsi, ki ji nasprotujejo, so si besedilo napačno razlagali, so poudarili in dodali, da gre za pesem o ljudeh v nezdravih zvezah. "Govori o dekletu, ki je v izkoriščevalskem razmerju," so pojasnili in dodali, da je pesem navdihnil "večni boj med dobrim in zlim."

Oglejte si še: