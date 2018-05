Mu je težka skladba odnesla vstopnico za polfinale? #video

Tekmovanje za eno in edino novo glasbeno zvezdo je vedno bolj napeto in vroče. Ker je pred vrati četrtfinalna oddaja, mora biti žirija še posebej stroga in pikolovska, da naprej v polfinale pošlje prave kandidate. A eden od njih je dobil za odpeti težko pesem, ki ji ni bil kos.

Enemu od tekmovalcev je skladba v drugem glasbenem žanru predstavljala prevelik izziv. Foto: Planet TV

Včasih ne gre vse po načrtih in tudi najbolj nadarjeni pevci ne zadovoljijo visokih pričakovanj. V tokratni, četrfinalni oddaji nekaj nastopajočih ne bo kos zahtevnemu izzivu, pred katerim so se znašli. Dodeljene so jim namreč bile skladbe povsem izven glasbenih žanrov, ki so si jih posamezniki do zdaj izbirali in v katerih so se počutili domače.

Še posebej eden od tekmovalcev bo od žirije prejel iskrene, a nič kaj spodbudne komentarje. Kakšne preverite v spodnjem videu.

Kdo je bil tisti, ki ni dobro opravil izziva, kako je odpel in ali se mu je kljub ne najboljšemu nastopu uspelo uvrstiti naprej v finale, preverite že jutri ob 21.00 na Planet TV, ko bo na sporedu četrfinalna oddaja šova Nova zvezda Slovenije.