Mamica z 12 otroki in z novo božično pesmijo

Mija Cerar, ponosna mamica 12 otrok in s 13. na poti, ima kljub polni hiši in številnim obveznostim še čas, da se posveča glasbi. V predprazničnem času je predstavila svoj peti singel, tokrat z naslovom Blagoslovljen božič.

45-letna Mija Cerar ni samo mamica 12 otrokom, temveč tudi prostovoljna gasilka, gradbenica in velika ljubiteljica glasbe. Zelo rada nastopa, tokrat pa je predstavila svoj peti singel z naslovom Blagoslovljen božič. Ob njej je zapisala: "To je pesem, ki nas v teh težkih časih opozori, kako pomembne so dobrota, nesebična ljubezen in pomoč vsem bolnim, izdanim, osamljenim."

Pri nastajanju pesmi in videospotu so ji pomagali tudi njeni otroci. Za mejkap je poskrbela njena hči Natalija, pesem pa so glasovno obogatili Klavdija, Viktorija, Anamarija in David.

Z glasbo se ukvarja tudi hči Natalija, ki ima svojo pevsko kariero, dva sinova pa igrata v glasbeni skupini Bojsi.

