Legendi slovenske glasbe pripravljata zabavo leta

Tri leta po razprodanih Stožicah se na kraj največje zabave vrača legendarni DeeJay Time Back in Time. Skupaj z originalno ekipo in največjimi zvezdami s preloma tisočletja. Čas je za zabavo leta, če ne že desetletja, in žur v duhu devetdesetih, za katerega bodo poskrbeli tisti, ki to najbolj obvladajo. Seveda pa si dogodka DeeJay Time Back in Time ne moremo predstavljati brez dvojca, ki velja za sinonim dobre zabave in sliši na ime Dean on the Mike in Dr. Silvano DJ.

Na voljo še manj kot 500 vstopnic!

DOGODEK LETA z GLASBO iz 90s/00s Za dogodek leta, največjo zabavo DeeJay Time Back in Time, so na voljo še zadnje vstopnice. Vhodi v dvorano se odprejo ob 19.30, dogodek pa se začne ob 21. uri. Starostna omejitev za vstop na dogodek je 18+, vstop je mogoč z veljavnim osebnim dokumentom. Z eno vstopnico je mogoč enkraten vstop. Plačilo je mogoče samo z gotovino. Ljubljanski potniški promet s predložitvijo vstopnice zagotavlja brezplačen prevoz. Brezplačno parkiranje je na parkiriščih MOL - ŠRC Stožice, Kranjčeva, Žale, Nove Žale. Za vse lačne bo poskrbel Burek Olimpija, za garderobe bo poskrbljeno. Žejo pa boste lahko potešili za točilnim pultom v skupni dolžini 100 metrov. Organizatorji obljubljajo trikrat večjo produkcijo kot na razprodanem dogodku leta 2019. Za ozvočenje tokrat skrbijo ozvočevalci s Splitskega festivala Ultra z najkakovostnejšim ozvočenjem v regiji. V Stožicah vas čaka spektakularen oder z več kot 250 inteligentnimi lučmi in več kot 150 m2 LED-zaslonov, vključno s hologramskim LED-zaslonom 3D. Ne pozabimo na laser šov (10 W laserji), Co2, ognjene učinke, konfekte ... Namig: vse skupaj bo videti kot vesoljska ladja!

V ljubljanski Areni Stožice bo že jutri, v petek, 28. oktobra, spet pokalo. Tako po šivih kot tudi zaradi udarnih ritmov glasbenih legend, kot so Marvin & Andrea Prezioso, Eiffel65, Corona, Groove Coverage.

Skupaj z njimi bodo za migajoče boke in zabavo v slogu devetdesetih poskrbeli tudi številni slovenski glasbeniki: 2 Alive Vivian, California, Sendi, Victory, Vili Resnik in drugi glasbeni izvajalci, ki naj za zdaj še ostanejo presenečenje. POZOR! Na voljo je še manj kot 500 vstopnic. Lože so razprodane, na parterju pa se lahko zabava še približno 100 ljudi, željnih zabave. Vse sprotne informacije so na voljo na uradni strani dogodka na Facebooku.

Zvesti poslušalci

Pred skoraj tremi desetletji je ekipa z Deanom Windischem in Dr. Silvanom DJ na čelu začela ustvarjati neverjetno zgodbo, ki se je v slovenskem prostoru zasidrala v srca vseh ljubiteljev dobre glasbe in še boljših zabav. Najprej z radijsko oddajo DeeJay Time, ki je ponudila nekaj več, tisto priljubljeno, novo, edinstveno glasbo, ki je tudi Slovenija v takšni širini do takrat še ni poznala. "To je glasba iz časov, ko so radijske postaje vrtele pesmi. Zdaj večina radijskih postaj predvaja samo zvok. Navajeni smo, da nekaj igra v ozadju in nas ne moti. V času osemdesetih in devetdesetih let pa se te je glasba dotaknila, imela je neko sporočilo. Ali ljubezensko ali revolucionarno, niti ni bilo pomembno. Pomembno je, da se je dotaknila poslušalcev. In ko smo na Salomonu v 90. letih začeli svoj program, smo bili prvi, ki smo si drznili in upali vrteti glasbo, ki je imela plesni ritem, torej glasbo, ki se je takrat predvajala v diskotekah ali klubih. Potem pa je ta glasba kar naenkrat iz dance postala pop, ker je zavzela svetovne glasbene lestvice in postala mainstream," je med drugim o skrivnosti uspeha povedal Dean Windisch. Sledile so kompilacije in albumi ter seveda največje DeeJay Time zabave, ki niso zgolj nostalgija, ampak tudi sedanjost, saj je čisto vsak dogodek še vedno razprodan in na koncu pusti vtis, ko si vsi skupaj rečemo: "Kdaj gremo spet?"

Od Lipe do razprodanih Stožic

Originalne zabave so se skoraj vsak petek odvijale na legendarni lokaciji diskoteke Lipa, temu je sledila večkrat razprodana Hala Tivoli, čisto vsaka zabava pa je bila drugačna, edinstvena, presenetljiva ... in predvsem se je o vsaki še dolgo govorilo. Vse skupaj pa je pripeljalo do svetega grala med slovenskimi glasbeniki – Arene Stožice, ki jo je ekipa razprodala leta 2019. Na odre se je v Sloveniji vrnila zasedba Scooter, v originalni zasedbi je nastopila hrvaška skupina Karma, za nostalgično zabavo pa so poskrbeli tudi številni slovenski izvajalci. Je lahko še boljše?

Lahko!

Še boljša, še bolj glasna, še bolj nora zabava

Dolgo smo se pripravljali, poleti pripravili glasen uvod na škofjeloškem gradu in zdaj je čas, da poskrbimo za še večjo, boljšo, bolj glasno in predvsem še bolj noro zabavo, o kateri se bo govorilo vsaj do naslednjega oktobra.