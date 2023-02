Slovenska glasbena skupina Laibach bo prva tuja skupina, ki bo po ruski invaziji na Ukrajino nastopila v Kijevu. Ob naznanitvi novice so zapisali, da v Ukrajini "trenutno poteka edina in prava vizija Evrope", pred letom dni pa so na svojem profilu na Facebooku opravičevali Putinov napad na Ukrajino, ker da ga je v to prisilila zveza Nato.

Skupina Laibach je lansko leto v začetku marca objavila zapis, da zaradi rusko-ukrajinskega konflikta in vojne v Ukrajini odpovedujejo napovedane septembrske koncerte v Rusiji. V komentarju te objave pa so zapisali, da že dalj časa opozarjajo na Putinova dejanja, hkrati pa so dodali, da je Putinova agresivnost posledica napačnih potez zveze Nato.

"Skupina Laibach je že zdavnaj v svojih pesmih in drugih izjavah v Rusiji, Ukrajini ter drugod po Evropi in Ameriki ljudi jasno opozorila na Putinova dejanja. In seveda obsojamo agresivno rusko invazijo na Ukrajino, a hkrati trdimo, da je Putinova agresivnost posledica popolnoma napačnih mednarodnih diplomatskih presoj in političnih potez (kot je evropska širitev Nata po padcu Varšavskega pakta), ki so Putina potisnile v kot in ga prisilile v to nerazumno dejanje," so zapisali.

Komentar so objavili pod njihovo objavo o tem, da zaradi rusko-ukrajinskega konflikta in vojne v Ukrajini odpovedujejo septembrske koncerte v Rusiji. Foto: Posnetek zaslona/Facebook Laibach

Za nastop v Kijevu so se odločili iz razloga, da bi Evrovizijo vrnili Ukrajini, "kamor tudi spada in kjer trenutno poteka edina in prava vizija Evrope". Svoj nastop so poimenovali Evrovizija, izvedli pa ga bodo, "medtem ko bo preostanek Evrope devetega maja v Liverpoolu slavil svojo idejo o svobodi in solidarnosti".

Izkupiček od prodaje vstopnic bo šel v dobrodelne namene

Kot smo že poročali, bodo nastopili 31. marca v dvorani Bel Etage Music Hall pod naslovom Evrovizija, s čimer se sklicujejo na dejstvo, da tekmovanja za pesem Evrovizije, na katerem je leta 2022 zmagala Ukrajina, letos ne bo gostila Ukrajina, temveč Liverpool. Izkupiček od prodaje vstopnic bo šel v dobrodelne namene.

V pogovoru za The Guardian so povedali, da se ne strinjajo s trditvijo, da "takrat, ko orožje govori, umetnost molči", saj da so nekatera najpomembnejša umetniška dela nastala prav v vojnem času, tudi v najbolj neznosnih trenutkih.

Spomnimo, skupina je imela dva koncerta v Sarajevu leta 1995, ko so mesto med vojno v Bosni oblegale sile bosanskih Srbov, leta 2015 pa so nastopili tudi v Severni Koreji.

Skupina Laibach je bila ustanovljena leta 1980 v Trbovljah. Foto: Mediaspeed