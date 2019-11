Kitarski virtuoz bi danes praznoval 77 let #video

Jimi Hendrix je bil eden najboljših kitaristov vseh časov, uvedel je poseben slog igranja na električno kitaro. Pogosto je uporabljal kontrolirano distorzijo in učinek wah wah. Še danes ostaja vzor mnogim glasbenikom, vpliv njegove glasbe pa ne pojenja niti po petdesetih letih.

Foto: Getty Images Širši javnosti je postal znan leta 1966, ko je s svojo skupino The Jimi Hendrix Experience v Veliki Britaniji izdal skladbo Hey Joe, sicer priredbo. Sledile so uspešnice Purple Haze, All Along The Watchtower, Voodoo Child, Little Wing in druge. Hendrix je na britansko rock sceno udaril kot meteor, zelo so ga spoštovali tudi drugi kitarski velikani, kot na primer Eric Clapton.

Osupnil z nastopom na Woodstocku

Znamenit je njegov nastop na kultnem festivalu Woodstock, kjer je med drugim s kitaro zaigral ameriško himno, med katero je z zvokom poustvaril zvok bomb. Festival je namreč potekal na vrhuncu protivojnega, hipijevskega gibanja, ki se je borilo proti vojni v Vietnamu.

Klub 27

Umrl je v londonskem hotelu pri 27 letih v ne povsem pojasnjenih okoliščinah, in se tako pridružil klubu 27, druščini umetnikov, ki so umrli pri 27 letih, kot na primer bluz glasbenik Robert Johnson, Brian Jones (Rolling Stones), Janis Joplin, Jim Morrison (Doors), Kurt Cobain (Nirvana), Amy Winehouse in tudi slikar Jean-Michel Basquiat ter drugi.

V čast velikemu umetniku ponujamo v poslušanje nekaj njegovih najboljših pesmi.

