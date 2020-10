Kako bodo izpeljali najslavnejši novoletni koncert? S hitrimi testi za vse obiskovalce.

Novoletni koncert Dunajskih filharmonikov velja za enega najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe na svetu, na prvi dan novega leta ga prek televizije in radia spremljajo po skorajda vsej zemeljski obli. Le redki srečneži pa ga doživijo tudi v živo.

Zaradi izjemnega zanimanja gredo vstopnice za naslednje leto v prodajo že kmalu po koncertu, spletni žreb pa določi, kdo jih lahko sploh kupi.

Foto: Reuters

Pandemija koronavirusa je štrene premešala tudi dunajskim filharmonikom, ki pa vztrajajo, da koncert 1. januarja 2021 bo. Tudi če se bo epidemiološka situacija do konca leta spremenila in bodo obiski koncertov prepovedani, želijo koncert izpeljati. Številni tuji gostje so vstopnice zaradi prepovedi potovanj v Avstrijo sicer že vrnili, a kljub temu ni bojazni, da koncertne dvorane ne bi napolnili domači obiskovalci.

Koncert 1. januarja 2021 bi si z upoštevanjem medosebne razdalje v dvorani z 2000 sedeži lahko ogledalo le tisoč obiskovalcev, ki bi morali ves čas nositi maske. Predstavnik Dunajskih filharmonikov Daniel Froschauer je povedal, da so organizatorji v skladu s trenutnimi razmerami, izdelali koncept za izvedbo tega znamenitega koncerta.

Foto: Reuters

Pred vstopom v koncertno dvorano nameravajo s hitrimi antigenskimi testi na koronavirus testirati vse obiskovalce in na ta način preprečiti morebitno širjenje virusa. Te teste sicer pravkar preizkušajo na dunajskem letališču Wien-Schwechat. Do 8. novembra letos prostovoljno in brezplačno testirajo zaenkrat le potnike, ki letijo z Dunaja v Berlin, rezultati testa pa so znani v desetih do 15 minutah.

Novoletni koncert v dvorani Musikverein na Dunaju bo 1. januarja 2021 že šestič vodil italijanski dirigent Riccardo Muti, program koncerta pa zaenkrat še ni znan. Tako kot vsako leto ga bodo predvajali v 90 državah po vsem svetu, po televiziji pa ga bo spremljalo več kot 50 milijonov gledalcev.

Preberite intervju s prvo Slovenko, ki so jo v svoje vrste sprejeli Dunajski filharmoniki: