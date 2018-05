Maja Keuc za svoje slovenske oboževalce razkrila presenečenje

Maja Keuc, ki ustvarja pod umetniškim imenom Amaya, je pretekla leta veliko pisala za azijski trg, letos pa se želi znova posvetiti sebi in svoji glasbi. Pravkar je izdala novi singel z naslovom Concrete, s katerim se je predstavila tudi na letošnji Emi, novega albuma pa za zdaj ne načrtuje, ker ne vidi potrebe po tem.

"Albuma še ne načrtujem, bolj sem osredotočena na posamezne single. V albume gre namreč ogromno časa in denarja, s singli pa lahko nakažeš in testiraš smer, v katero greš, preden se zgodi album," pojasnjuje Maja.

Za zdaj novega albuma ne načrtuje, raje se bo posvetila izdajanju posameznih singlov. Foto: Tibor Golob

Pravi, da se je glasbena industrija v zadnjih letih močno spremenila, predvsem odkar so se pojavile spletne glasbene platforme za objavljanje glasbe: "Na svetu vlada poplava glasbe, ker dandanes za to, da izdaš pesem, v bistvu sploh ne potrebuješ več založbe."

Trenutno se mlada pevka mudi doma, v Sloveniji, kamor se vedno rada vrača. 9. maja, ko praznujemo dan zmage nad fašizmom in ki je hkrati praznik Evrope, pa bo nastopila na Kongresnem trgu v Ljubljani, in to s prav posebno gostjo. "Pravzaprav se mi je uresničila dolgoletna želja, saj bo moja gostja še ena imenitna glasbenica iz Švedske. Nastopila bom z nadarjeno pevko z angelskim glasom - Loreen, ki je pred leti tudi zmagala na Evrosongu. Nastop z njo res že komaj čakam!" še pove navdušeno.

