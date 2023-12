Glasbeni dragulji: Novoletni koncert Orkestra Slovenske filharmonije

Oglasno sporočilo

Orkester Slovenske filharmonije Foto: Iztok Zupan

V novo leto nas bodo pospremile čudovite melodije iz oper Bedricha Smetane, Mihaila Ivanoviča Glinke, Antonina Dvoržaka, Nikolaja Rimskega-Korsakova, Modesta Petroviča Musorgskega, na sporedu pa bodo tudi dela slovenskih skladateljev. Bela krajina Marjana Kozine s svojo živostjo in optimizmom predstavlja eno najbolj priljubljenih in najpogosteje izvajanih slovenskih simfoničnih del, prav tako muzikalno igriv je samospev Pomladni veter Benjamina Ipavca, ki bo izveden v priredbi Aljoše Tavčarja za sopran in orkester. Poleg znanih melodij iz priljubljenih oper, kot so Prodana nevesta, Ruslan in Ljudmila, Rusalka in Sneguljčica, bo zazvenela tudi baletna suita Ognjeni ptič Igorja Stravinskega.

Sopranistka Nika Gorič Foto: Doris Markač

Sopranistka Nika Gorič, ki se bo orkestru pridružila z izvedbo opernih arij, slovi po svoji izjemni vsestranskosti, saj blesti tako na koncertnih kot tudi na opernih odrih. Že v času študija na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je opravila umetniški doktorat, je pozornost pritegnila z izjemnimi uspehi. Kot študentka leta je prejela prestižno kraljičino nagrado Queen's commendation for excellence, leta 2019 pa naziv Associate of Royal Academy of Music. Redno nastopa z vrhunskimi svetovnimi orkestri doma in v tujini, med drugim tudi na abonmajskih koncertih Orkestra Slovenske filharmonije.

Dirigent Philipp von Steinaecker Foto: Slovenska filharmonija

Dirigent Philipp von Steinaecker je znan kot izjemen strokovnjak za baročni repertoar in historično informirane izvajalske prakse, obenem pa se posveča tudi nemški romantiki in repertoarju druge dunajske šole. Njegov glasbeni razvoj sta pomembno zaznamovala sir John Eliot Gardiner, s katerim je sodeloval pri Orchestre Révolutionaire et Romantique, in Claudio Abbado, s katerim je sodeloval kot violončelist in eden od ustanovnih članov Mahlerjevega komornega orkestra, pozneje pa kot asistent dirigenta in gostujoči dirigent Abbadovega Orkestra Mozart. Steinaecker že več let uspešno nastopa tudi z Orkestrom Slovenske filharmonije.

Naj vam glasbeni dragulji okrasijo začetek leta.

Vstopnice za koncert Glasbeni dragulji si lahko zagotovite preko spleta ali v podhodu Maxija (Informacijsko središče in prodaja vstopnic Cankarjev dom) na Prešernovi cesti 10 vsak delavnik od 11. do 13. in od 15. do 17. ure ter uro pred koncertom.

