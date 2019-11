Erick Morillo o odvisnosti, Lennyju Kravitzu in Ljubljani!

Od latinoritmov v "rodni" Kolumbiji, hip hop navdiha z ulic New Yorka do slovitih house zabav v klubih na Ibizi. Le malo je stvari v svetu glasbe in zabave, pri katerih ameriški didžej Erick Morillo ne bi sodeloval. 23. novembra bo svojo mešanico vsega naštetega in še več pripeljal s seboj v Kurzschluss , kjer bo slovenskim oboževalcem ponudil glasbeno izkušnjo, ki jo je izpopolnjeval več kot 30 let. V ekskluzivnem intervjuju nam je zaupal vse o svojih začetkih ter blišču in bedi slave. Doživel je oboje, še posebej ga je zaznamovala odvisnost od prepovedanih substanc, ki so ga skoraj stale uspešno kariero.

Le malo stvari v svetu glasbe in zabave je, pri katerih Erick Morillo, soustanovitelj založbe Subliminal Records, ne bi sodeloval. Njegove skladbe dosegajo platinaste naklade in kraljujejo plesnim glasbenim lestvicam po vsem svetu.

Vstopnice za Erickov nastop v Ljubljani so zaenkrat še na voljo. Dobite jih lahko na vseh prodajnih mestih Eventim.

Gospod Morillo, kako je odraščanje v Kolumbiji vplivalo na vaš glasbeni okus in kreativno ustvarjalnost?

Latinoritmi so prav gotovo imeli velik vpliva, ko sem začel ustvarjati. V svojo produkcijo sem vključil veliko latinoritmov in tolkala. Če poslušate moja zgodnja dela, na primer s plošč Muevelo in Te Ves Buena z El Generalom, lahko slišite, kako sem se opiral na latinske ritme, tolkala.

Spomnimo se vaših začetkov v glasbeni industriji, kakšna čustva vam vzbuja začetek vaše kariere?

Ko sem se začel profesionalno ukvarjati z didžejanjem, sem bil zelo mlad. Čutil sem veliko strast do glasbe in predvajanje glasbe drugim je bil nekakšen ventil, ki sem ga močno želel raziskati. Bili so časi, ko sem se spraševal o pravilnosti svoje odločitve o izbiri kariere v glasbi. V zgodnjih letih je bilo veliko dvomov, a sem bil trdno odločen in metanje puške v koruzo preprosto ni bila možnost. Večkrat ko sem padel ali bil zavrnjen, bolj sem se trudil kot didžej in producent. Bil sem lačen uspeha in verjamem, da sta me prav ta lakota in odločnost pripeljali skozi težke čase. Na koncu se je trdo delo poplačalo.

Bi danes kaj spremenili oziroma naredili drugače?

V zadnjih 25 letih sem doživel toliko nepozabnih stvari in ustvaril veliko spominov. Bila je nora izkušnja z veliko vzponi in padci, a iskreno ne bi prav ničesar spremenil. Če bi se lahko vrnil v preteklost, bi si samo vzel čas za uživanje v posebnih trenutkih.

48-letni Erick se praktično nikoli ne ustavi, pa naj gre za njegove tedenske zabave v domačem New Yorku, vsakoletno gostovanje na zabavah Subliminal Sessions v okviru Winter Music Conference v Miamiju, zdaj že legendarne zabave v slovitem klubu Pacha na Ibizi ali častno mesto rezidenta v londonskem klubu Ministry of Sound, ki mu je pripadel kot enemu redkih ameriških didžejev.

Vaš talent je prvi odkril kralj salse Marc Anthony. Je bila to prelomna točka vaše kariere?

Marca Anthonyja sem spoznal prek Louieja Vege še v času, ko se je Anthony ukvarjal s house glasbo. Pravzaprav mi je delo z Louiejem Vego v moji zgodnji karieri pomagalo, da sem se uveljavil kot verodostojen producent. Posvečala sva se plošči Lil ’Mo’ Yin Yang - Reach, ki je dobila veliko pozornosti v industriji in me povezala š številnimi "pravimi" ljudmi. Ključen za mojo kariero je bil trenutek, ko je skladba Move It dua Reel 2 Real postala hit. Ta plošča je potisnila moje didžejevsko in producentsko delo na novo raven. To je bila zagotovo prelomna točka in - kot radi rečejo - vse ostalo je zgodovina.

Menite, da je razlika med zvokom Subliminala nekoč in danes?

Tako kot vse preostalo v življenju se je tudi Subliminal skozi leta razvil in spremenil. V svojih začetkih je bil znan po filter house zvoku. Skozi čas se je ta značilni zvok spreminjal in danes lahko Subliminal povezujemo z žanri, kot so house, deep house, techhouse in techno.

Poleg Subliminal se "hčerinske" znamke Sondos, Subliminal Soul in Subusa osredotočajo na druge specifične žanre. Čeprav se oznaka vseskozi razvija, je edina konstanta kakovost glasbe. Poseben poudarek namenjamo kakovosti in se trudimo, da je vsaka izdaja najboljša do zdaj.

Zabavna industrija je znana po tem, da je težko vzdrževati zdrav in stabilen življenjski slog. Kako se je to spremenilo za vas, potem ko ste se spopadli z odvisnostjo, zdravljenjem in ponovnim nastopanjem?

Po odvisnosti sem ugotovil, da mi je terapija zares pomagala. Zdaj živim življenje, ki ga imam rad, ter obiskujem terapevta, ki mi pomaga ohranjati trezno glavo in omejiti tesnobo.

Reach, Believe in Do What You Want so le nekateri izmed plesnih hitov, ki jih je izdal pod psevdonimi Ministers De La Funk, The Dronez in Lil "Mo" Ying Yang. Njegov urnik je tudi za številne stanovske kolege nepredstavljiv. Še posebej v poletnih mesecih, ko ga lahko vidimo vse od Neaplja, Mikonosa do Londona, lahko število naraste tudi do 30 nastopov mesečno.

Kako se najraje odklopite, ko želite um, dušo in telo napolniti s svežo energijo?

Obožujem telovadbo in vzdrževanje telesne pripravljenosti. Imam trenerja tako v Los Angelesu kot tudi v Miamiju in na Ibizi. Uživam v izzivih, ko potiskam svoje fizične in mentalne zmožnosti čez meje. Ugotovil sem, da je to res odličen ventil zame.

Čutite kaj pritiska in odgovornosti, glede na to, da ste vzor mlajši in naslednji generaciji didžejev?

Profesionalno se z didžejanjem ukvarjam zadnjih 25 let. V tej industriji je 25 let cela večnost. Na tej točki kariere ne čutim pritiska. Veseli me, da lahko še vedno nastopam na velikih odrih. To je nekaj, kar rad počnem in do česar čutim ogromno strasti. Mlade didžeje čaka trnova karierna pot, saj je danes naša obrt zelo priljubljena, marsikdo si želi postati didžej. Tudi produkcija glasbe je zaradi vse tehnologije veliko lažja, kot je bila nekoč. Lahko si le predstavljam, kako težko je poskušati prodreti in si ustvariti ime kot didžej na tako nasičenem trgu.

Kdo je vaš vzornik v glasbi in življenju?

Vzornica in navdih številka ena je moja mama. Bila je samohranilka, ki je trdo delala, da je preživljala mene in sestro. Podpirala je vse moje nore ideje - tudi to, da svojo majhno sobo spremenim v studio. Veliko stvari je preživela in ostala moja oboževalka številka ena. Moja mama je moja opora. V glasbi pa sem vedno občudoval Princa. Po mojem mnenju, ni nihče večji frajer od Princea. Izžareval je takšno samozavest. Njegov glasbeni talent je neverjeten.

Tempo bo na Gospodarskem razstavišču narekoval tudi Ian Sound, rezident legendarnega Štuka, ki z edinstveno mešanico old school housa in techhousa navdušuje na največjih festivalskih dogodkih po Evropi.

Imate še kakšne načrte, želje in cilje, ki jih niste izpolnili?

Obstaja nekaj glasbenih ustvarjalcev, s katerimi bi rad sodeloval, eden izmed njih je tudi Lenny Kravitz. Poleg glasbenih želja pa bi se rad preizkusil tudi v igralstvu. Kdo ve, zdaj veliko časa preživim v Los Angelesu, mogoče pa poskusim.

Kaj štejete za svoj največji uspeh?

Ko sem odraščal, je bilo težko, saj je bila mama samohranilka in za nas skrbela najbolje, kot je lahko. Kot otrok sem vedno razmišljal o tem, da ji bom kupil hišo. Moj največji dosežek je prav to - svojo mamo sem presenetil z njeno lastno hišo. Bil je prav poseben občutek, saj je bil njen odziv mešanica presenečenja in veselja, znak tega, da njen sin ni obupal nad svojimi sanjami in mu je končno uspelo.

Kaj je največja lekcija, ki ste se je naučili? Kateri življenjski dogodek vam je dal največ?

Kar zadeva kariero, predvsem to, da nikoli ne smeš obupati nad svojimi sanjami. Vztrajnost in trdo delo se vedno poplačata. Na začetku kariere pogosto nisem videl luči na koncu predora. Da bi odnehal,nikoli ni bila opcija možnost. Bil sem neizprosen in odločen, da postanem uspešen didžej in producent. Hvaležen sem, da se je moja vztrajnost poplačala.

Z globokimi bas linijami, ki človeka zapeljejo v gibanje, in skrbno izbranimi vokali, ki obudijo čustva, bo oder zavzel Tim Urbanya, ki je svoj pečat pustil v Ambasadi Gavioli, Byblosu, Cirkusu, na festivalu Exit in številnih drugih, hedonistično noto pa bodo v večer vpeljali Sharkatique Tunes, projekt didžejev Sharka, Jaka in Sylvaina.

Če primerjamo obdobje, ko ste sami začeli kariero, z današnjim dnem, bi rekli, da je danes, ko imamo na voljo različne virtualne platforme, lažje uspeti?

Tehnologija je v zadnjih 30 letih zelo napredovala. Danes lahko svoj prenosni računalnik preprosto vzamem na pot in se posvečam svojim projektom. Pred leti bi porabil nešteto ur v studiu in pilil detajle, ki danes vzamejo le nekaj sekund. A napredek v tehnologiji še ne zagotavlja, da boš uspešen didžej ali producent. Strinjam se, da je celoten proces veliko lažji in manj zapleten, vendar moraš imeti na koncu talent, da ti uspe.

Kako se spominjate svojega zadnjega obiska Slovenije?

Nestrpno pričakujem vrnitev v Slovenijo. Nazadnje sem v Sloveniji nastopil pred dvema letoma v Ambasadi Gavioli. Najbolj se spominjam energije v prostoru. Slovenci obožujejo house glasbo in njihova energije je resnično neverjetna.

Nam lahko namignete, kaj lahko pričakujemo od vašega nastopa na letošnjem Kurzschlussu?

Predvsem ogromno nove glasbe, ki je ni slišal še nihče. Gotovo bo to noč, polna energije in odlične zabave. Komaj čakam, da se 23. novembra vidimo na Kurzschlussu.