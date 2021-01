Mineva pet let od smrti Davida Bowieja

Legendarni britanski glasbenik, ki se je v zgodovino pop glasbe zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov, je umrl 10. januarja 2016, dva dni po 69. rojstnem dnevu, ki ga je obeležil z izidom studijskega albuma Blackstar. Osemnajst mesecev pred tem so mu diagnosticirali raka.

David Bowie se je rodil 8. januarja 1947 kot David Robert Jones v Brixtonu, umetniško ime si je nadel leta 1965. Svojo prvo skupino z imenom Konrads je ustanovil leta 1962. Sredi 60. let minulega stoletja je igral s številnimi blues/beat skupinami, kot so bile The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third in The Riot Squad.

Bowiejeva prva uspešnica Space Oddity je izšla julija 1969, v njej pa je predstavil fiktivnega astronavta Majorja Toma, ki se je pozneje še večkrat pojavil v njegovih skladbah, tudi v njegovem zadnjem singlu Blackstar, navaja STA.

Foto: Reuters

Leta 1972 se je pojavil z uspešnico Starman in svojim alter egom Ziggyjem Stardustom. Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars je pomenil velik preboj na glasbeni sceni.

V 80. letih minulega stoletja je s skladbami, kot so Ashes to Ashes, Let's Dance, China Girl ter s sodelovanjem s skupino The Queen v skladbi Under Pressure vplival predvsem na svet pop glasbe. 90. leta je zaznamovala elektronska glasba in sodelovanje z Nine Inch Nails, s katerimi se je odpravil tudi na turnejo.

Foto: Reuters

Po albumu Reality leta 2003 se je za deset let umaknil, in že so se začele širiti govorice, da se je upokojil, piše STA. Nato pa je leta 2013 presenetil z albumom The Next Day. V svoji več kot 40 let trajajoči karieri je izdal skupaj 26 albumov.

Leta 2006 je prejel grammyja za življenjsko delo, istega leta je tudi zadnjič v živo nastopil, in sicer na dobrodelni prireditvi Keep a Child Alive v New Yorku, kjer je zapel tri skladbe. V rodni Veliki Britaniji je zadnjič koncertiral leta 2004 na festivalu Isle of Wight.

Foto: Reuters

Kljub umiku z odrov pa je še vedno glasbeno ustvarjal. Med drugim je spisal glasbo za muzikal Lazarus. Igro je navdihnil znanstvenofantastični roman The Man Who Fell to Earth (Mož, ki je padel na zemljo). Po njem je bil posnet tudi film, v katerem je nastopil Bowie.

V zgodovino pop glasbe se je zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov - od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. V svoji karieri je prodal več kot 140 milijonov izvodov albumov, revija Rolling Stone ga je uvrstila med 100 največjih umetnikov, navaja STA.

Foto: Reuters

Zaigral je v več filmih in televizijskih produkcijah. O njem so izšle številne knjige, posneta je bila vrsta dokumentarcev. S svojo glasbo je nastopil v filmu Mi, otroci s postaje ZOO.

Retrospektiva londonskega muzeja Victoria in Albert, posvečena Bowieju, ki je zabeležila tudi vrsto mednarodnih gostovanj, je postala najbolje obiskana razstava v zgodovini muzeja, glasbenikova zasebna umetniška zbirka pa je bila pri londonski avkcijski hiši Sotheby's leta 2016 prodana za približno 38 milijonov evrov.