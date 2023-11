Britanski rocker Mark Knopfler z dražbo tudi v dobrodelne namene

Četrtina izkupička na dražbi bo namenjena dobrodelnim organizacijam, ki jih je Knopfler podpiral skozi leta, kot so britanski Rdeči križ ter organizaciji Tusk in Brave Hearts of the North East.

Četrtina izkupička na dražbi bo namenjena dobrodelnim organizacijam, ki jih je Knopfler podpiral skozi leta, kot so britanski Rdeči križ ter organizaciji Tusk in Brave Hearts of the North East. Foto: Guliverimage

Instrumenti, ki bodo na dražbi, pokrivajo 50 let Knopflerjeve kariere. Na teh glasbilih je napisal, posnel in izvedel obsežen opus skladb za Dire Straits, uporabljal pa jih je tudi pri snemanju svojih samostojnih albumov in glasbe za filme, so pojasnili pri dražbeni hiši.

Kot so zapisali v izjavi, je Knopfler izbral vsak instrument zaradi njegovega individualnega zvoka in tona ter sestavil instrumentarij, v katerem so znamke, kot so Gibson, Fender in Martin, modeli, ki sta jih po meri izdelala Rudy Pensa in John Suhr, ter primerki po meri, ki so jih izdelali izdelovalci z vsega sveta.

"Kamorkoli grem, še vedno prečkam ulice, da bi gledal kitare v izložbah glasbenih trgovin. To sem počel že kot otrok. Že več kot 60 let živim s to ljubeznijo," je povedal Knopfler. Foto: Guliverimage

Zbirka, ponujena na dražbi, vključuje kitare vseh oblik in velikosti

Po podatkih Christie's se bodo cene instrumentov na dražbi gibale med 300 in 500 tisoč funti (od 339 do 565.800 evrov). Pred tem jih bodo med 9. in 13. decembrom razstavili v New Yorku ter med 19. in 30. januarjem v Londonu.

"Kamorkoli grem, še vedno prečkam ulice, da bi gledal kitare v izložbah glasbenih trgovin. To sem počel že kot otrok. Že več kot 60 let živim s to ljubeznijo," je povedal Knopfler. Pevec in tekstopisec je povedal tudi, da ima strast do vseh vrst kitar in da zbirka, ki bo ponujena na dražbi, vključuje kitare vseh oblik in velikosti. Med njimi bo tudi kitara Gibson Les Paul iz leta 1959, na katero je igral na turneji Sailing To Philadelphia leta 2001.