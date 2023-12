Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnje leto decembra ansambel Saša Avsenika pripravlja svoj največji koncert do zdaj. Foto: Mediaspeed

Po letošnjem jubilejnem letu, v katerem Avseniki praznujejo 70 let svojega ustvarjanja, je za prihodnje leto Ansambel Saša Avsenika razkril svoj največji projekt. Vnuk Slavka Avsenika, Sašo, bo s svojim ansamblom sledil zgledu svojega dedka in prihodnje leto pripravil koncert v Hali Tivoli.

Pred kratkim je ansambel na svojih družbenih omrežjih napovedal svoj največji projekt do zdaj. "S ponosom napovedujemo naš največji koncert do zdaj: Zimska pravljica - večer najlepših prazničnih melodij. Ansambel Saša Avsenika z razširjeno zasedbo bomo naslednjega 7. decembra pripravili koncert v kultni Hali Tivoli. Dvorani, ki jo je večkrat razprodal Ansambel bratov Avsenik," so ob napovedi koncerta zapisali v Ansamblu Saša Avsenika.

Dva tedna po koncertu v Hali Tivoli ga bodo ponovili še v Dvorani Tabor, ob koncu letošnjega leta pa mlada generacija ansambla Avsenik napoveduje tudi zgoščenko s posnetki koncerta Ne sveti zvezda v noč svetleje, ki so ga odigrali lansko leto v Cankarjevem domu.

Letošnje leto mineva v znamenju 70. obletnice Avsenikove glasbe

Letošnje leto sicer mineva v znamenju 70. obletnice Avsenikove glasbe. Ansambel Saša Avsenika, ki nadaljuje bogato zapuščino prvotnega ansambla bratov Avsenik in koncertira tako doma kot tudi po Evropi, med drugim v avstrijskih in v nemških mestih, kjer polnijo dvorane, je med drugim nastopil tudi pred 15 tisoč ljudmi na poletnem festivalu Woodstock der Blasmusik.

Ansambel je z Avsenikovo glasbo letos napolnil številna prizorišča po slovenskih krajih in prav tako zaigral na številnih veselicah, veliko pa koncertira tudi v tujini, predvsem v Avstriji in Nemčiji. Foto: Mediaspeed

Ansambel je z Avsenikovo glasbo letos napolnil tudi številna prizorišča po slovenskih krajih in zaigral na številnih veselicah. Poleg njihove lanskoletne uspešnice, polke Ena bolha za pomoč, so letošnje jubilejno leto proslavili tudi s serijo 15 koncertov po Sloveniji v družbi Gregorja in Monike Avsenik z vrhuncem na Ljubljanskem gradu.

Letos je ansambel izdal tudi nemško in slovensko zgoščenko ter polko Sanjajo dekleta, ki je v celoti nastala v tujini.