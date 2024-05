V kino prihaja Garfield: popoln družinski film!

Priljubljeni Garfield , ki je nor na lazanje in sovraži ponedeljke, s čimer se nas lahko večina zlahka poistoveti, bo v popolnoma animirani izdaji od 23. 5. končno tudi v naših kinematografih v izvirni in sinhronizirani različici tako v 2D- kot v 3D-formatu .

Novi Garfield, ki je prvič v celoti animiran, je barvit, razburljiv in animacijsko razigran; s široko paleto različnih likov in živali bo vaše malčke nedvomno nasmejal in jih pritegnil v svoj čarobni svet, vas pa bo povrnil v otroštvo, ko ste oboževali norčije tega kultnega stripovskega junaka.

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Nepogrešljiv element filma je seveda tudi hrana, zato se do 23. maja pripravite na lazanje, pice, mesne kroglice, krofe in razne druge dobrote, ki jih obožuje Garfield, kajti po tem filmu bodo vaši malčki imeli novega najljubšega mačka in nove najljubše jedi.

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Scenarij je napisal večkrat nagrajeni David Reynolds (Reševanje malega Nema, Svet igrač), režisersko taktirko pa tu drži Mark Dindal (Mačke ne plešejo, Mali pišček). V izvirniku so likom posodili glasove Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Brett Goldstein in drugi, za domačo sinhronizacijo pa so nalogo prevzeli: Rok Kunaver – Garfield, Jernej Kuntner – Vic, Primož Pirnat – Otto, Ajda Toman – Jinx, Robert Korošec – Jon, Tilen Artač – Roland, Gašper Markun – Nolan, Alenka Tetičković – Marge, Klemen Bunderla – Snickers, Ana Maria Mitić – Olivia in ... Klemen Mauhler – Maurice.





