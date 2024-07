Umrl je Jon Landau, z oskarjem nagrajeni producent nekaterih najdobičkonosnejših filmov vseh časov, vključno s Titanikom in Avatarjem.

Triinšestdesetletni Jon Landau je umrl v petek, potem ko je pred več kot letom dni zbolel za rakom, je sporočila njegova družina.

Bil je sin hollywoodskih producentov Elyja in Edie Landau in je bil nekaj časa izvršni direktor v filmski produkcijski hiši 20th Century Fox, kjer je sodeloval pri filmih, kot sta Poslednji Mohikanec in Umri pokončno 2.

Vrsto let je sodeloval s filmskim ustvarjalcem Jamesom Cameronom. Leta 1997 sta posnela uspešnico Titanik, prvi film, ki je presegel mejo milijarde ameriških dolarjev v kinematografskih blagajnah. Filma Avatar in njegovo nadaljevanje Avatar: Pot vode, ki sta v kinematografe prišla leta 2009 oziroma 2022, sta še presegla Titanikov rekord.

Jon Landau in James Cameron sta leta 1998 na Oskarjih slavila s Titanikom. Foto: Guliverimage

Landau je bil tudi koproducent drugih filmskih uspešnic, kot sta Draga, pomanjšal sem otroke in Dick Tracy. Zasedal je tudi enega od vodilnih položajev v Cameronovi produkcijski družbi Lightstorm Entertainment.

Cameron je po novici o Landaujevi smrti izjavil, da je umrl velik producent in velik človek.