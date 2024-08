V starosti 88 let je v nedeljo umrl ameriški televizijski voditelj Phil Donahue, ki velja za utemeljitelja formata pogovorne oddaje, v kateri sodeluje tudi občinstvo. Donahue je skoraj tri desetletja vodil pogovorno oddajo, ki je nosila njegovo ime, pred tem pa je delal kot novinar in se podpisal pod intervjuje z nekaterimi najvplivnejšimi osebnostmi 20. stoletja.

Novico o smrti Phila Donahueja je sporočila njegova družina, je danes poročal ameriški tabloid TMZ. Vzrok smrti 88-letnega televizijca ni znan.

Donahue je svojo kariero v medijih v drugi polovici 50. let prejšnjega stoletja začel kot samostojni novinar, kasneje je napredoval do voditelja jutranjih poročil na eni od regionalnih televizijskih postaj TV-hiše CBS v ameriški zvezni državi Ohio.

Phil Donahue z ženo Marlo Thomas v 80. letih prejšnjega stoletja. Foto: Guliverimage

Kot novinar je med drugim opravil intervjuje s številnimi zgodovinsko pomembnimi osebnostmi, kot so nekdanji (in leta 1963 umorjeni) predsednik ZDA John F. Kennedy, boksar Muhammad Ali, borec za človekove pravice Malcom X, skrivnostno izginuli (in najverjetneje umorjeni) sindikalist Jimmy Hoffa, pevec Elton John.

Leta kasneje, ko je že veljal za ameriško televizijsko legendo, je intervjuval tudi Nelsona Mandelo.

Leta 1967 je spočel lastno pogovorno oddajo, ki je nosila njegovo ime – The Phil Donahue Show. Šlo je za eno prvih pogovornih oddaj v ZDA, ki so jih snemali dnevno, njena posebnost pa so bile interakcije voditelja in njegovih gostov z občinstvom.

Do septembra 1996, ko je bil predvajan zadnji del The Phil Donahue Show, ki velja za utemeljiteljico tako imenovane tabloidne pogovorne oddaje, je nastalo več kot sedem tisoč različnih epizod.

Voditelj in gostje oddaje The Phil Donahue Show so najpogosteje razpredali o aktualnih temah, ki so polarizirale občinstvo v ZDA, kasneje pa tudi drugod po svetu – pogovarjali so se na primer o človekovih pravicah, rasnih napetostih, spolnih zlorabah v katoliški cerkvi, političnih dogodkih, vojnah.

Oprah Winfrey in Phil Donahue leta 1996 Foto: Guliverimage

Legendarna televizijska voditeljica Oprah Winfrey je Philu Donahueju pred leti ponovno priznala zasluge za uspeh njene pogovorne oddaje, ki jo je izstrelila med zvezde svetovnega formata. "To sem dejala že večkrat. Če ne bi bilo Phila Donahueja, nikoli ne bi obstajal Oprah Show," je zapisano na njeni spletni strani oprah.com (vir).

Voditelj je za svoje pionirsko delo na televiziji tekom kariere sicer prejel kar 20 nagrad emmy, ameriški predsednik Joe Biden pa je Philu Donahueju maja letos podelil tudi predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje v ZDA.