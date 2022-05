Zvezdnik v novem filmu povsem neprepoznaven

Netflix je razkril prve prizore filma Maestro, v katerem Bradley Cooper igra ameriškega dirigenta Leonarda Bernsteina. Cooper je slavnega dirigenta upodobil tako kot mladeniča kot v poznejših letih, prav prizori ostarelega filmskega Bernsteina pa so mnoge presenetili, saj je v njih Cooper popolnoma neprepoznaven.

Foto: Netflix

Film Maestro naj bi premiero dočakal prihodnje leto, pripoveduje pa "zapleteno ljubezensko zgodbo Leonarda in Felicie, ki je trajala več kot 30 let", navaja IMDb.

From the set of MAESTRO. pic.twitter.com/y3qsYILk6P — NetflixFilm (@NetflixFilm) May 30, 2022

Bernstein se je s Felicio Cohn Montealegre (igra jo Carey Mulligan) po zaroki, razhodu in ponovni zaroki poročil leta 1951. Poročena sta bila 25 let, v zakonu so se jima rodili trije otroci, nato pa sta se razšla, ker Bernstein ni več hotel skrivati svoje istospolne usmerjenosti. Kmalu zatem je Felicia zbolela za rakom na pljučih in Bernstein je skrbel zanjo vse do njene smrti leta 1978.

Leonard Bernstein leta 1968 Foto: Wikimedia Commons

Cooper sicer ni le glavni igralec v filmu Maestro, temveč tudi režiser in soscenarist, producenta pa sta zvezdniška režiserja Martin Scorsese in Steven Spielberg.

"Kot otrok sem bil obseden z dirigiranjem, vadil sem ure in ure," je Cooper pred nekaj meseci povedal v oddaji The Late Show with Stephen Colbert, "Spielberg je to vedel in me vprašal, ali bi želel igrati Bernsteina, ko pa je pogledal še film Zvezda je rojena, je ugotovil, da bi lahko napisal tudi dober scenarij."

