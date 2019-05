Zaradi golote je zavrnila vlogo v filmu Petdeset odtenkov sive #video

Emilia Clarke je že leta 2015 razkrila, da je zavrnila glavno vlogo v filmu Petdeset odtenkov sive, ki je kasneje šla Dakoti Johnson, a takrat ni razkrila pravega razloga za to. Zdaj pa je v intervjuju za The Hollywood Reporter priznala, da jo je zmotila golota - bala se je namreč, da bi po razgaljenih scenah v Igri prestolov lahko postala poznana zgolj po tem.

"Sam (Taylor-Johnson, režiserka filma Petdeset odtenkov sive, op. p.) je čudodelka, obožujem jo in mislim, da je njena vizija prečudovita. A nazadnje sem bila gola pred kamero v Igri prestolov, kar je že dolgo nazaj, pa me o tem vseeno največ sprašujejo, zato ker sem ženska."

To je precej nadležno in sem že sita tega, ker sem to storila zaradi lika, in ne zato, da bi neki tip strmel v moje joške.

32-letna igralka, ki je bila v Igri prestolov kot Daenerys Targaryen gola predvsem med prizori požiga, saj je bila znana tudi kot mati zmajev, ki ji ogenj ne more do živega, je ob tem še dodala: "Nisem pokazala veliko, a sem vseeno zaznamovana zaradi tega in če bi pristala na vlogo, v kateri gre za senzualnost, seks in goloto ... sem si rekla, da ne bom sprejela tega in tvegala, da bi me potem ves čas spraševali samo o tem."

Eden od Emilijinih golih prizorov v Igri prestolov. Foto: IMDb

Za Daenerysin govor je navdih poiskala pri Hitlerju

Medtem ko je vloga Anastasie res bolj seksualna, pa je bila Daenerys več kot to. Njen lik se je skozi osem sezon močno razvil in na koncu postal nekaj čisto povsem drugega. Daenerys se je po predzadnjem delu finalne sezone Igre prestolov celo prijel vzdevek nora kraljica, v zadnji epizodi pa je imela tudi govor, ki ga je navdihnil Adolf Hitler, je priznala Clarkova.

Ker je vojsko Brezmadežnih in Dothrakov nagovorila v jeziku dothraki in valiriščini, je hotela, da bi jo gledalci razumeli brez podnapisov, kar je dosegla s pomočjo slavnih diktatorjev, saj so tudi njih ljudje razumeli, ne da bi znali njihov jezik. "In lahko razumeš! Absolutno lahko razumeš, kaj za vraga je govoril Hitler. Zato sem si mislila: če bom verjela v vsako besedo, ki jo bom izgovorila, gledalcem ne bo treba preveč pogledovati na podnapise."

Emilia je Daenerys Targaryen upodabljala skoraj desetletje. Foto: HBO

Nocoj še zadnji vpogled v osmo sezono

Po končani Igri prestolov bo danes na sporedu dvourni dokumentarni film o snemanju osme, finalne sezone. Ta bo razkrival blato, kri, solze in zmagoslavje ustvarjalcev, ki so fantazijski svet Zahodnjega oživili v filmskih studiih, na poljih in celo parkiriščih Severne Irske.

Dokumentarec Igra prestolov: Poslednja straža bo prvič na sporedu v ponedeljek, 27. maja, ob 20. uri na HBO.

