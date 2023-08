V Sarajevu se začenja letošnji filmski festival

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot otvoritveni film bodo predvajali dokumentarec Poljubite prihodnost (Kiss the Future) ameriškega režiserja hrvaškega rodu Nenada Čičina Šaina. Selektorska ekipa pod vodstvom kreativne direktorice festivala Izete Građević je v tekmovalni del igranega, dokumentarnega, kratkega in študentskega filma uvrstila filme in avtorje iz več kot 20 evropskih držav.

Za srca Sarajeva, med katerimi je najvišje ovrednotena nagrada za najboljši igrani film, se bo v tekmovalnem programu celovečercev potegovalo 11 filmov. Najboljši bo prejel 16 tisoč evrov, razdelili pa bodo še nagrade za najboljšega režiserja ter najboljšega igralca in igralko. Slovenija je v tem delu kot koproducentka sodelovala pri filmu Varuhi formule Dragana Bjelogrlića.

V tekmovalnem delu dokumentarcev bodo prikazali film slovenske režiserke Petre Seliškar Telo, ki je nastal v koprodukciji s Hrvaško in Severno Makedonijo, ter kratki dokumentarni film Objem Miroslava Mandića, nastal v koprodukciji s Hrvaško. Slovenski prispevek podpisuje tudi film srbskega režiserja Nemanje Vojinovića Stekleničarji. Vsi trije bodo na festivalu doživeli svetovno premiero.

Med kratkimi filmi bo tekmoval film Barbare Zemljič Kako sem se naučila obešati perilo. Festival se bo sklenil 18. avgusta.