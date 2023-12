Film bo temeljil na knjigi Nacist in psihiater, ki jo je napisal ameriški pisatelj in novinar Jack El-Hai. V njej je opisal srečanje med mladim ameriškim vojaškim psihiatrom Douglasom Kelleyjem in nacističnim maršalom Hermannom Göringom, ki je preživel konec vojne in so ga ujeli ameriški vojaki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kelley je leta 1945 dobil priložnost, da je Göringa več mesecev zasliševal, medtem ko se je pripravljalo sojenje vodilnim nacističnim vojnim zločincem. Göringa so leta 1946 obsodili na smrt, a se je usmrtitvi izognil s samomorom.

Psihiatra bo odigral Malek

Psihiatra bo odigral Malek, ki je zaslovel z vlogo Freddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody. Russel Crowe, znan po svoji vlogi v filmu Gladiator, bo upodobil Göringa, v vlogi glavnega tožilca v nürnberškem procesu, ameriškega sodnika Roberta H. Jacksona, pa bo nastopil Michael Shannon, ki je nazadnje zaigral v akcijskem filmu The Flash.

Psihiatra bo odigral Malek, ki je zaslovel z vlogo Freddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody. Foto: Guliverimage

Dramo bodo začeli snemati februarja 2024 na Madžarskem, je poročal filmski spletni portal Deadline.