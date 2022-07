Umrl znani igralec iz Sopranovih

V 80. letu starosti je umrl ameriški igralec Tony Sirico, ki je bil najbolj znan kot Paulie "Walnuts" Gualtieri v kultni seriji Sopranovi. Desetletja je igral manjše vloge na televiziji in v filmih, preden je dobil vlogo ekscentričnega in včasih brutalnega Paulieja v uspešnici televizijske hiše HBO.

"Družina Gennara Anthonyja 'Tonyja' Sirica vas z veliko žalostjo, a tudi z neverjetnim ponosom, ljubeznijo in lepimi spomini, obvešča o njegovi smrti 8. julija zjutraj," je igralčeva družina v petek zapisala v izjavi na Facebooku.

Njegov soigralec iz serije Sopranovi Michael Imperioli pa je zapisal: "Z bolečino sporočam, da je danes umrl moj dragi prijatelj, kolega in 'partner v zločinu', veliki Tony Sirico."

"Tony ni bil kot nihče drug. Bil je tako trden, zvest in srčen, kot ni bil nihče, ki sem ga kadarkoli poznal. ... Danes mi je počilo srce," je na Instagramu še zapisal Imperioli, ki je igral Christopherja Moltisantija.

Vzrok smrti za zdaj ni znan.

Foto: Guliverimage/AP

Sirico se je rodil leta 1942 v Brooklynu v New Yorku. V mladosti je bil pogosto aretiran, v zaporu pa se je navdušil za igro, ko je videl nastopati skupino nekdanjih kaznjencev.

Od poznih sedemdesetih let preteklega stoletja je prevzel številne manjše vloge lopovov in pametnjakovičev ter nastopal v televizijskih oddajah, kot sta Kojak in Miami Vice, ter filmih z mafijsko tematiko, kot sta Dobri fantje in Miki modre oči.

Ko je dobil svojo najbolj znano vlogo v Sopranovih, legendarni seriji, ki je razkrivala zasebno življenje članov kriminalne združbe iz New Jerseyja, jih je štel že čez petdeset.

