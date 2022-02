Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Režiser Izganjalcev duhov in vrste drugih filmskih uspešnic je umrl v 76. letu starosti.

Ameriška tiskovna agencija AP poroča, da je umrl Ivan Reitman, znani filmski režiser in producent, ki se je podpisal pod vrsto priljubljenih komedij s konca 20. stoletja.

"Žalujemo ob nepričakovani izgubi moža, očeta in dedka, ki nas je naučil, da v življenju vedno iščemo čarobnost," so njegovi trije otroci zapisali v sporočilu za javnost, "tolaži nas dejstvo, da je s svojim delom nasmejal in osrečil nešteto ljudi po vsem svetu."

Reitman, ki se je rodil leta 1946 na takratnem Češkoslovaškem, a na območju s pretežno madžarskim prebivalstvom, se je kot režiser ali pa kot producent podpisal pod vrsto filmov, večinoma komedij.

Leta 1997 je Ivan Reitman dobil zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Ob njem so (z leve proti desni) igralci Nastassja Kinski, Billy Crystal in Robin Williams. Foto: Guliverimage/AP

Leta 1979 je režiral film Poletje v koloniji (Meatballs), v katerem je imel prvič glavno vlogo Bill Murray. Z njim je Reitman leta 1984 posnel tudi največjo uspešnico svoje kariere, film Izganjalci duhov, ki je doživel neznanski uspeh po vsem svetu in si prislužil dve oskarjevski nominaciji.

Reitman je režiral tudi nadaljevanje, pozneje pa so Izganjalci duhov dobili še kar nekaj različic. Lansko, Izganjalci duhov: Zapuščina, je režiral njegov sin Jason Reitman.

S sinom Jasonom Reitmanom, prav tako zelo uspešnim režiserjem. Foto: Guliverimage/AP

Med uspešnicami pod režijsko taktirko Ivana Reitmana so še komedije Dvojčka, Policaj iz vrtca, Junior in Šest dni, sedem noči, kot producent pa se je med drugim podpisal pod pasjo komedijo Beethoven, igrano-animirani film Space Jam ter pod animirani film V zraku, ki ga je režiral njegov sin Jason in ki je bil nominiran za oskarja.

