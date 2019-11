Top 10 vsebin na televiziji, ki jih ne smete zamuditi

Prihajajoči teden bo nedvomno v znamenju smučarije in skokov, hkrati pa se boste lahko sprostili tudi ob gledanju številnih filmskih uspešnic in serij. Izbrali smo 10 najboljših.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Malo športa in veliko filmskih in televizijskih avantur za vse okuse in starosti. Preverite, kaj vas čaka na televizijskem sporedu v naslednjih dneh in si rezervirajte čas za svoje najljubše vsebine.

Foto: Sportida

1. Velika vrnitev zimskih športov

Konec tedna bo praznik za vse ljubitelje zimskih športov. V Wisli se bodo pomerili skakalci. V Leviju pa bodo prve slalomske zavoje v tej sezoni prevozili tako ženske kot moški.

2. Prva Liga Telekom Slovenije

Po krajšem premoru zaradi reprezentančnih obveznosti se nadaljujejo tekme v Prvi Ligi Telekom Slovenije. Pestro bo skozi ves konec tedna, zato ne zamudite prenosa tekem: Bravo in Rudar Velenje, Domžale in Triglav Kranj, Celje in Olimpija ter Tabor Sežana in Mura.

3. Liga prvakov

Na zelenice se vračajo tudi tekme za Ligo prvakov. Jan Oblak bo tako moral braniti gol Atletica Madrid proti razigranemu Cristianu Ronaldu. Še preostale tekme, ki jih je vredno izpostaviti: Real Madrid in PSG, Barcelona in Borussia, Crvena zvezda in Bayern, Atalanta in Dinamo ter Leiverpool in Napoli.

4. Eksotični hotel Marigold 2

Zdaj ko je Najboljši eksotični hotel Marigold do zadnjega zaseden s stalnimi prebivalci, soupravitelja Muriel Donnelly (Maggie Smith) in Sonny Kapoor (Dev Patel) sanjata o razširitvi; uresničitev sanj najdeta v Eksotičnem hotelu Marigold 2. Načrti so že v pripravi, medtem pa se Evelyn in Douglas (Judi Dench in Bill Nighy) pridružita delovni sili Džaipurja in se sprašujeta, kam ju bodo popeljali njuni redni skupni zajtrki.

Norman in Carol usmerjata svojo barko po nemirnih vodah monogamnega razmerja, Madge se odloča med dvema strašno ustreznima snubcema, nedavni novi prišlek Guy Chambers (Richard Gere) pa v Sonnyjevi materi najde navdih za svoj naslednji roman. Metem se Sonnyjeva poroka s Sunaino naglo bliža, a fant ugotovi, da mu načrti za novi hotel jemljejo precej več časa, kot ga ima na razpolago …

5. Vohunske spletke

Vohunske spletke je zgodba o prijateljstvu in reševanju, o mentorju in njegovem varovancu, o igri mačke z mišjo, ki se dogaja na različnih koncih sveta v različnih časovnih obdobjih, od vietnamske vojne do konca hladne vojne. Piše se leto 1991. Veteran CIE Nathan Muir (Robert Redford) ima le še en dan do upokojitve, ko izve, da je njegov varovanec Tom "Skavt" Bishop zabredel v hude težave. Ker se je akcije lotil na svojo roko in so ga pri tem v tujini ujeli, je obtožen vohunstva in čez 24 ur ga čaka usmrtitev. CIA se boji mednarodnega incidenta, zato se odloči, da ga ne bo poskusila rešiti.

Ker je vodstvo CIE prevzela mlajša generacija, se mora Muir, ki je agent stare šole in zato ni več "posvečen" v zaupne informacije, domisliti, kako bi pretental organizacijo, ki ji je tako zvesto služil dolga leta, in rešil mladega agenta.

6. Sprehod med nagrobniki

Film, posnet po knjižni uspešnici Lawreenca Blocka, gledalca popelje v temačno podzemlje ugrabiteljev žensk, onkraj zakonov človečnosti in morale. Sadističnim krvnikom je na sledi zagrenjeni detektiv Matt, ki je moral po nesrečnem streljanju zapustiti policijske vrste. Ko ga najame moški, ki so mu ugrabili in umorili ženo, se neustrašni iskalec pravice zaplete v srhljivo spletko okrutnih zločincev, ki naženejo smrtni strah v kosti vseh, ki jim prekrižajo pot. Toda Matt je odločen, da bo zgodbo pripeljal do konca.

7. Somrak saga: Jutranja zarja 2

V zadnjem poglavju somračne vampirske romance Bella uživa v novem življenju vampirke, toda z možem Edwardom se bojita za usodo njune hčerke Renesmee. Poleg zlobnih Volturov, ki jo želijo pokončati, težave povzroča tudi volkodlak Jacob. Ta je z Renesmee doživel vtisnjenje, s katerim volkodlaki najdejo svojo sorodno dušo. Toda ko Volturi napovedo svoj prihod, morata Bella in Edward za pomoč zaprositi prijatelje in z močjo njune nerazdružljive ljubezni obvarovati hčerko pred najhujšim.

8. Minimaxova risanka

Na Planetu od zdaj tudi najmlajše vsako jutro čaka veliko zabave ob risankah Minimax. Od ponedeljka do petka lahko spremljate dogodivščine najbolj zabavnega kužka Waffla in se pridružite norim raziskovanjem Divjih bratov Kratt, v soboto in nedeljo pa lahko v risanki Lego: Prijateljice sledite prigodam štirih najboljših prijateljic, ki želijo v svet poslati malo več srčnosti, umetnosti in poguma.

9. Galileo

Oddaja Galileo se na poljuden in zabaven način loteva raziskovanja raznolikih in zahtevnih tem. Je oddaja, ki razčleni na videz vsakdanje reči, jih razloži in opremi z znanstvenimi podatki ter raziskuje kraje, kjer so se zgodili zgodovinsko pomembni dogodki, razbija mite, eksperimentira, dela teste z eksplozijami, dokazuje, kako stvari delujejo. Dotakne se tudi neverjetnih nesreč in preživelih, raziskuje zanimive izume ter spremlja ljudi z nenavadnimi sposobnostmi in poroča o ekstremnih dosežkih.