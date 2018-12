To je daleč najbolj gledan slovenski film letošnjega leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Film Gajin svet si je ogledalo že več kot 59 tisoč gledalk in gledalcev, s čimer je prepričljivo osvojil vrh lestvice najbolj gledanih slovenskih filmov v letu 2018. Ustvarjalci medtem že snujejo nadaljevanje.

Romantično komedijo Gajin svet si je do danes ogledalo več kot 59 tisoč gledalk in gledalcev, samo v zadnjem tednu blizu 13 tisoč, s to številko pa se je filmska uspešnica prepričljivo zavihtela na prvo mesto lestvice najbolj gledanih slovenskih filmov letošnjega leta. Na drugem mestu je s 5.265 gledalci drama Posledice.

Scenarij za nadaljevanje že nastaja

Gajin svet je sicer s preseženimi 50 tisoč gledalci pred kratkim osvojil drugo zlato rolo, medtem pa je še vedno na sporedu v slovenskih kinematografih. "Prejeli smo drugo zlato rolo, bližamo se tretji, kar nas kot ustvarjalce filma neizmerno veseli. Scenarij za Gajin svet 2 je že zastavljen in v nastajanju," je ob prejetju nagrade povedal režiser Gajinega sveta Peter Bratuša.