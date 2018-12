Slovenske zvezde v novem Marvelovem filmu

Oglasno sporočilo

Za sinhronizacijo animiranega filma Spider-Man: Novi svet , ki bo v naših kinematografih na sporedu od 13. decembra , se je zbrala ekipa vrhunskih imen, ki bodo s svojimi glasovi in nastopi to animirano uspešnico približala že zvestim oboževalcem, pa tudi mlajšemu občinstvu.

Miha Rodman, Matevž Müller, Nina Kaludjerović, Kristijan Ostanek, Domen Valič, Primož Vrhovec, Primož Ekart, Ajda Toman, Jernej Kuntner, Klemen Mramor in Lija Pečnikar so samo nekatera od imen, ki so sodelovala pri slovenski sinhronizaciji filma, zaradi njihove enkratne izvedbe pa si bodo to animirano različico nedvomno želeli ogledati tudi malce starejši gledalci.

Spider-Man: Novi svet bo pri nas na sporedu od 13. 12. 2018.

Filmu so namreč vdihnili pravo mero akcije in humorja. In prav vsak glas je bistven, saj v tem svetu Spider-Man ni več solo igralec, tokrat jih več nosi masko. Pripravite se na veliko presenečenje.

Zelo kmalu boste izvedeli, kako se je sinhronizacijska ekipa znašla v povsem drugačnem svetu Spider-Mana, do takrat pa si lahko ogledate fotografije s snemanja.

Poleg sinhronizirane različice bo v kinu na voljo tudi izvirna različica s podnapisi. Ta se prav tako ponaša z zavidljivimi glasovi, ki so jih likom posodili Nicolas Cage, Jake Johnson, Mahershala Ali, Hailee Steinfeld in drugi.

Najslavnejši človek pajek nas bo v vseh svojih različicah in oblikah decembra vpletel v povsem novo mrežo ter nas popeljal v povsem nov svet, kjer bomo prisiljeni podvomiti o vsem, kar smo mislili, da vemo o tem priljubljenem Marvelovem superjunaku.

Novi napovednik:

V novo Spide-Manovo zgodbo nas odvede najstnik iz Brooklyna Miles Morales, ki nam bo razkril brezmejne možnosti Spider-Manovega sveta, pa tudi to, da ni sam. Milesu bi lahko marsikdo zavidal, saj ima najbolj nenavadnega učitelja na svetu, ki ga uri za nič več in nič manj kot reševanje sveta. Ampak zadeve niso ravno take, kot se zdijo, in za vsakim vogalom se skrivajo nova presenečenja. Nova zgodba o Spider-Manu bo obrnila na glavo vse, kar ste do zdaj vedeli o Petru Parkerju in njegovi preobrazbi v Spider-Mana. Občinstvo bo dobilo odgovore na vsa vprašanja 13. decembra 2018, ko bo film prišel tudi v naše kinodvorane.

Slovenski igralci, ki so sinhronizirali film:

Phil Lord in Christopher Miller, ustvarjalna genija, ki sta odgovorna za hita Lego film in 21 Jump Street: Mladenič v modrem, sta vnesla svojo domiselnost in edinstveni dar ter svežo vizijo v novo animirano pustolovščino Spider-Mana. Ta je obenem revolucionarna zgodba, ki bo navdušila dolgoletne oboževalce.

