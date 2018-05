Slovenija je zaradi svoje slikovitosti privlačna za tuje filmarje

Slovenija zaradi svoje "idiličnosti in slikovitosti" in kot dežela štirih makro regij – alpske, mediteransko-kraške, termalno-panonske in osrednjeslovenske ter ohranjenosti zgodovinskih objektov ponuja veliko možnosti snemalnih lokacij. Takšna pa bo predstavljena tudi na največji evropski filmski tržnici v Cannesu.

V preteklosti so tuje filme že snemali v Sloveniji, predvsem v Piranu in Posočju. Lani so jo za filmske lokacije izbrali tudi producenti iz Velike Britanije, Južna Koreje in Irske, letos pa med drugimi tudi iz Italije.

S sporočilom, da je pri naš (še) veliko snemalnih možnosti, pa Slovenski filmski center v sodelovanju s Slovensko filmsko turistično organizacijo, Turizmom Ljubljana in Zavodom AIPA 14. maja na največji evropski filmski tržnici v Cannesu pripravlja promocijski dogodek.

Med razlogi, da je Slovenija dobra odločitev za izbiro snemalnih lokacij, pa kot jih navajajo v filmskem centru več.

Na predstavitvi na filmski tržnici v Cannesu bo posebna pozornost posvečena tudi Ljubljani, kot možne snemalne lokacija pa tudi kot izhodiščem za filmske ekipe, ki so v dobrih dveh urah lahko na vsaki filmski lokaciji v Sloveniji. Prav tako pa glavno mesto s studiem Viba film in drugimi produkcijskimi in post-produkcijskimi enotami predstavlja tudi tehnično bazo za produkcijo filmov in serij, Foto: Arhiv Turizem Ljubljana

Naravne, kulturne danosti in povračilo četrtine stroškov

Ob naravnih in kulturnih prostorskih danosti je spodbuda v tej smeri tudi ukrep 25 odstotnih denarnih povračil filmskemu sektorju, ki tujim avdiovizualnim producentom omogoča uveljavljanje pravice do povrnitve stroškov v vrednosti četrtine porabljenih sredstev, navajajo spodbujevalci promocije dežele v tem kontekstu.

Med ključnimi prednosti snemanja na slovenskih tleh pa bodo na mednarodnem dogodku poudarili tudi "odlične in profesionalne filmske ekipe ter hitro in lahko dostopne filmske lokacije".

Dežela štirih makro regij

"Tuji producenti za svoje filme in serije največkrat iščejo raznoliko in neokrnjeno naravo in prav zaradi tega bodo predstavniki Slovenske turistične organizacije in Turizma Ljubljana na dogodku poudarili in predstavili Slovenijo kot deželo štirih svojevrstnih makro regij: alpsko, mediteransko-kraško, termalno-panonsko in osrednjeslovensko z glavnim mestom Ljubljana, med katerimi vsaka od njih ponuja svojevrstne in edinstvene filmske kulise," so zapisali v sporočilu za javnost v Slovenskem filmskem centru.

Ohranjeni historični objekti

Ob čemer pa so pomembni dejavniki tudi dobro ohranjeni historični objekti in številnost slikovitih lokacij na enem mestu. "Posebna pozornost bo namenjena tudi Ljubljani, ki poleg svojega arhitekturnega pejsaža in urejene zelene podobe mesta predstavlja odlično izhodišče za filmske ekipe, ki so v dobrih dveh urah lahko na vsaki filmski lokaciji v Sloveniji. Ljubljana je s studiem Viba film in drugimi produkcijskimi in postprodukcijskimi enotami tudi tehnična baza za produkcijo filmov in serij," še poudarjajo tovrstne možnosti za ekonomsko in kulturno unovčenje tega prostora.

