Televizijska in produkcijska mreža za pretakanje vsebin Disney+ je sporočila, da bodo nekatere njihove risanke od zdaj predvajali z opozorilom, da vsebujejo "kulturne stereotipe", ki niso neprimerni samo danes, ampak so bili tudi takrat, ko so bile narejene.

Tovrstno opozorilo o rasizmu in drugih kulturnih stereotipih, prikazanih v klasičnih Disneyjevih risankah, bo na mreži Disney+ spremljalo pet risank: Peter Pan, Dama in potepuh, Knjiga o džungli, Slonček Dumbo in Mačke iz visoke družbe.

"Ta program prikazuje negativne upodobitve in/ali grdo ravnanje ljudi ali kulture. Ti stereotipi so bili napačni takrat in so še vedno," bo pred predvajanjem opozarjala mreža.

Peter Pan

Dama in potepuh

Slonček Dumbo

Mačke iz visoke družbe

Uporabili jih bodo za učenje o tem, kaj ni prav

A namesto da bi Disney povsem nehal predvajati te risanke, so se odločili, da jih bodo raje uporabili za prikaz tega, kar je narobe, in otroke podučili o tem, so še sporočili. "Zavedamo se škodljivega vpliva, ki ga lahko imajo, a si želimo, da se iz tega učimo, se o tem pogovarjamo in ustvarimo boljšo prihodnost."

Risanka Peter Pan je sporna zaradi norčevanja iz ameriških staroselcev, ki jih označuje z žaljivko "rdečekožci", Slonček Dumbo vsebuje več rasističnih opazk in norčevanje iz kulture temnopoltih, enako očitajo tudi risanki Knjiga o džungli. Mačke iz visoke družbe so problematične zaradi zasmehovanja azijske kulture, podobno kot Dama in potepuh, kjer je prikazanih še več stereotipov različnih kultur.

Na spletni stran Walt Disney so sporočili, da bodo pregledali celotno knjižnico svojih risank in presodili, katere bi si še zaslužile enako opozorilo. "To je del naše dolžnosti, da prispevamo k inkluzivnosti in raznolikosti. Ob vseh naših vsebinah, ki prikazujejo negativne upodobitve ali grdo ravnanje, bomo dodali to oznako."

