Slavni režiser bo snemal serijo o Sex Pistols

Britanski režiser Danny Boyle bo režiral šestdelno televizijsko serijo o legendarni britanski pank skupini Sex Pistols, poročajo tuji mediji, pri čemer se bo opiral na knjigo spominov člana Steva Jonesa.

Prihod skupine Sex Pistols na glasbeno sceno sredi 70. let minulega stoletja je spremenil tako britansko družbo kot kulturo, je prepričan Boyle, ki je med drugim režiral filme Trainspotting in njegovo nadaljevanje T2 Trainspotting, Obalo in Revnega milijonarja.

Frontmana skupine Sex Pistols Johna Lydona oziroma Johnnyja Rottena bo upodobil mladi igralec Anson Boon, Jonesa Toby Wallace, Sida Viciousa pa Louis Partridge. V zasedbi bo med drugim tudi igralka Maisie Williams, zvezdnica iz Igre prestolov, ki bo igrala manekenko in pankovsko modno ikono Pamelo Rooke, znano tudi kot Jordan.

Basist Sid Vicious (levo) je umrl leta 1979, leto po razpadu skupine. Foto: Wikimedia Commons

S produkcijo serije naj bi po pisanju britanskega časnika The Guardian začeli 7. marca.

Skupina Sex Pistols, ki ustanovljena leta 1975, je najbolj znana po pank himnah, kot so Anarchy in the UK, God Save the Queen in Pretty Vacant. Izdali so le en studijski album Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (1977), ki ga je ameriška glasbena revija Rolling Stone uvrstila med najboljše albume vseh časov.

Paul Cook, Johnny Rotten, Steve Jones in Glen Matlock leta 1996, ko so se spet zbrali za turnejo, v okviru katere so gostovali tudi v Ljubljani. Foto: Reuters

Zasedba, ki jo je idejno vodil menedžer Malcolm McLaren, je s pevcem Johnnyjem Rottenom in razvpitim pokojnim basistom Sidom Viciousom desetletja navdihovala mlade po svetu, da se zoperstavljajo družbeno-političnim sistemom. Skupina je razpadla leta 1978, leto zatem je umrl Vicious. Leta 1996 se je zasedba znova zbrala za svetovno turnejo, v sklopu katere je gostovala tudi v ljubljanski Hali Tivoli, piše STA, nekaj priložnostnih koncertov pa so Sex Pistols izvedli še do leta 2008.

