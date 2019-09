Skupina CineStar TV Channels proslavila deset let obstajanja v regiji in naznanila novosti

Oglasno sporočilo

Skupina CineStar TV Channels je pretekli petek proslavila deset let oddajanja v regiji in hkrati naznanila zagon dodatnega kanala, posvečenega serijam, CineStar TV Series . Na proslavitvi so se zbrali partnerji in prijatelji, ki so skupini CineStar TV Channels čestitali za uspeh.

Po bleščeči otvoritvi festivala Weekend Media v Rovinju se je zabava nadaljevala tudi naslednji dan v novo odprtem hotelu Grand Park, tokrat v organizaciji filmske skupine kanalov CineStar TV Channels, ki je, sodeč po komentarjih prisotnih, proglašena za "najboljši žur letošnjega Weekenda".

Številni povabljeni iz poslovnega sveta ter z igralskega in glasbenega prizorišča so imeli priložnost uživati v proslavljanju desete obletnice delovanja skupine CineStar TV Channels, ki je s svojim obstojem spremenila podobo filmskih kanalov v regiji in na tržišče uvedla nove standarde filmskih vsebin za vse generacije. Ne glede na to, ali imate radi romantične komedije, ljubezenske drame, znanstveno fantastiko, ali pa morda akcijske srhljivke, lahko vse to najdete na svojih priljubljenih kanalih CineStar TV.

Skrivnost tega uspeha so povabljenci imeli priložnost izvedeti prav na proslavljanju obletnice. Od zagona prvega kanala leta 2009 do danes so kanali CineStar TV dosegljivi v kar sedmih državah in prek platform več kot dvajsetih kabelskih vodilnih operaterjev v regiji, s čimer omogočajo ogled vrhunskih filmskih vsebin v več kot štirih milijonih gospodinjstev.

Zanimivo je poudariti, da se je prvi kanal, ki ga je zagnala skupina, torej CineStar TV, vse do danes obdržal na prvem mestu v gledanosti med vsemi filmskimi kanali, ki so na voljo v ponudbah kabelskih operaterjev, in da je po podatkih TVBeata skupina CineStar TV Channels v pičlem letu zabeležila porast deleža gledanosti za neverjetnih šestindevetdeset odstotkov.

Na proslavi so zbrani izrazili svojo podporo nadaljnjemu delu skupine CineStar TV Channels, saj kanali tudi po desetih občudovanja vrednih letih z nič manjšim uspehom presenečajo stroko in gledalce. Prav na tem proslavljanju je skupina najavila, da bo zagnala nov kanal, posvečen serijam, ki se bo temu primerno imenoval CineStar TV Series. To je rezultat skrbnega spremljanja utripa občinstva in tržišča, pri čemer se je pokazal prostor za kanal, ki bo štiriindvajset ur na dan prikazoval najbolj kakovostne vsebine, kar jih ponuja hitro rastoča industrija nanizank, nadaljevank in humorističnih serij. Gledalci bodo tako dobili celovit paket kanalov in osrednje mesto za družinsko zbiranje in preživljanje prostega časa pred televizijskim sprejemnikom.

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Proslavljanje je bilo zgolj uvod v slovesno kampanjo, za katero so pripravili bogat program, poln TV-premier, filmskih uspešnic in fantastičnih serij, s čimer gledalcem omogočajo ogled ekskluzivnih in vrhunskih vsebin borih dvanajst do šestnajst mesecev po premiernem prikazovanju v kinu.

Skupina CineStar TV Channels združuje skupaj šest žanrsko opredeljenih filmskih kanalov, prilagojenih potrebam slehernega filmofila in ljubitelja serij; poleg filmskih premier in nepozabnih serij pa si lahko gledalci ogledajo tudi privlačno gradivo o snemanju najnovejših filmskih uspešnic, ekskluzivne intervjuje z igralci in znanimi režiserji, filmske novice in še mnogo kaj.

www.cinestartvchannels.si Podrobnosti o ponudbi kanalov CineStar TV in o urniku predvajanj najdete na spletni strani

Naročnik oglasne vsebine je BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION D.O.O.