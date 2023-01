Ruski Rambo, nekoč Putinov ljubljenec, stopil na stran Ukrajine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani ruski igralec je zapustil domovino in sporočil, da se je pripravljen boriti za Ukrajino.

Igralec Artur Smoljaninov je zvezdnik ruskega filma Devjataja rota (Deveta četa), ki pripoveduje zgodbo o ruskih vojakih med vojno v Afganistanu, menda pa je to tudi eden od najljubših filmov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta je leta 2005, ko je film prišel v kinematografe, igralce in preostanek ekipe povabil v svojo rezidenco v okolici Moskve in tam priredil zasebno projekcijo.

Iz Putinovega ljubljenca, ki so ga klicali tudi ruski Rambo, pa se je Smoljaninov v zadnjem letu spremenil v "izdajalca" oziroma "tujega agenta", kot ga zdaj označujejo v Rusiji.

39-letni Smoljaninov je namreč po začetku bojev v Ukrajini zapustil Rusijo in sporočil, da bi se, če bi bilo treba, raje boril na ukrajinski strani, poroča CNN.

V intervjuju za neodvisni ruski časopis Novaja Gazeta je prejšnji teden izjavil: "Do ljudi na drugi, ruski strani fronte ne čutim ničesar razen sovraštva. In če bi bil tam, ne bi pokazal nobenega usmiljenja do njih."

Dodal je, da se eden od njegovih igralskih kolegov bori na ruski strani. "Bi ga ustrelil? Brez dvoma," je pribil, "ali dopuščam možnost, da se bom boril za Ukrajino? Absolutno! To je zame edina prava pot. Če bi šel v boj, bi se boril le za Ukrajino."

Kmalu po objavi tega intervjuja je rusko pravosodno ministrstvo Smoljaninova uvrstilo na seznam tujih agentov, proti njemu pa so uvedli tudi kazensko preiskavo.

Smoljaninov je proti vojni v Ukrajini javno spregovoril že lansko poletje, ko je še živel v Rusiji, rusko invazijo je označil za "katastrofo". Oktobra mu je sodišče v Moskvi izreklo globo v višini 30 tisoč rubljev (okoli 400 evrov) zaradi "diskreditiranja ruskih oboroženih sil". Še isti mesec je Rusijo zapustil in naj bi bil po poročanju CNN trenutno v Latviji.